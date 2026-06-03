Más de la mitad de los profesores aún no ha votado el preacuerdo con Educació: el resultado se sabrá este jueves a mediodía

Los resultados de la consulta sobre el preacuerdo del 29 de mayo que tiene en vilo a casi 100.000 docentes se conocerán a las 12 de mediodía este jueves. En ese momento se sabrá si maestros y profesores han apostado por firmar el pacto con el Govern, en el que los negociadores han arrancado un nuevo "plus" de 170 euros mensuales en cuatro años que eleva la subida salarial autonómica a 450 euros, o lo consideran insuficiente y se comprometen –el voto estaba condicionado– a hacer "todas las huelgas que sean necesarias hasta finalizar el curso", del que, cabe decir, solo quedan dos semanas. Dos semanas, eso sí, que coinciden con la visita del Papa. Este miércoles por la tarde, aún quedaba por votar más del 50% del colectivo.

En un primer momento, todo apuntaba a que el 'sí' iba a ganar cómodamente, ya que el preacuerdo ha sido firmado por Ustec y Aspepc, los dos principales sindicatos en primaria y secundaria. Sin embargo, con el paso de los días han ido aumentando tanto la incertidumbre ante el resultado como la tensión, sobre todo desde Ustec, cuya apuesta inicial era, si sale el 'no', convocar una huelga indefinida hasta fin de curso.

Ustec, sindicato mayoritario que apoya el acuerdo, apuesta por convocar huelga indefinida si el texto no es aprobado, aunque afirma que consultará al colectivo

"Con la presión que hemos ejercido hasta ahora hemos llegado hasta aquí –mantenían días atrás–. Si queremos lograr más, debemos presionar más y, para incrementar la presión, solo nos queda la huelga indefinida". Esta consigna, repetida al principio de la consulta, que empezó el lunes, se ha ido rebajando tras escuchar las numerosas voces que han emergido contra el acuerdo tanto en redes sociales como en chats de docentes y asambleas de centros. En las últimas intervenciones públicas, pese a seguir manteniendo que en el caso del 'no' su apuesta es la huelga indefinida, han matizado que esta decisión no se impondría, sino que se llevaría a consulta.

¿Qué pasará a partir del viernes?

La gran incertidumbre en las escuelas es qué pasará a partir del viernes, jornada en la que, por cierto, sigue convocada por parte de CGT –sindicato que no firmó el preacuerdo y está inmerso en una intensa campaña por el 'no'– una nueva jornada de huelga general educativa. Aunque hay pocas certezas, una de ellas es que, en principio, los 6.400 profesionales designados para la escuela inclusiva que se han obtenido en las negociaciones no peligran salga lo que salga en la consulta, ya que el Govern enmarcó la dotación en la comisión de despliegue y seguimiento del acuerdo de marzo firmado por CCOO y UGT, pacto que seguirá vigente.

Lo que sí está en juego es el nuevo "complemento de mejora educativa" –un plus de 170 euros en cuatro años que sí está recogido solo en el último acuerdo– y las 5.000 nuevas cátedras (en la práctica, otro plus para quien acceda a ellas).

¿Dónde queda la 'emergencia educativa'?

A menos de 24 horas del cierre de las urnas, este jueves a primera hora de la tarde habían votado un 44,5% de los 97.400 docentes llamados a pronunciarse sobre un preacuerdo que ha sido muy criticado por no dar respuesta a la "emergencia educativa". La participación, de momento, es bastante baja teniendo en cuenta la trascendencia de una consulta en la que los partidarios del sí defienden la necesidad de "consolidar los logros para seguir avanzando" y los partidarios del 'no' –con la CGT a la cabeza– insisten en que lo acordado queda muy lejos de resolver las necesidades "reales" de la escuela.

Más allá del resultado de la consulta, habrá que ver la reacción del profesorado y de los sindicatos contrarios (la CGT, el único con representación en la mesa sindical). La Assemblea Educativa de Catalunya –nueva plataforma nacida durante este ciclo de protestas que estuvo detrás de los cortes coordinados en la AP-7 durante la huelga del pasado miércoles– está también en contra del preacuerdo.

Las colonias siguen en el aire

Los impulsores de la campaña 'Aturem les sortides i les colònies', a la que se han sumado 1.246 escuelas e institutos para dejar de hacer excursiones con o sin pernoctación el próximo curso, se han mostrado públicamente favorables al 'no', al considerar el preacuerdo insuficiente en cuanto a las mejoras laborales, la democracia en los centros, la reducción real de la sobrecarga y de las ratios, y los recursos para atender adecuadamente la diversidad.

Independientemente de la posición de los impulsores de la campaña, el preacuerdo no recoge ninguna mejora en cuanto a las colonias respecto al acuerdo de marzo –que incluye el pago de 50 euros por noche–, por lo que las familias temen que, teniendo en cuenta que las colonias son "un extra", se selle el acuerdo o no, estas sigan en peligro.