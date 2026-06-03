Armas
Sorprenden a un joven con una pistola Taser encima tras detener un coche por maniobras extrañas en Sant Hilari
La Policía Local de Sant Hilari requisó el arma prohibida y denunció al copiloto
Eva Batlle
La Policía Local de Sant Hilari Sacalm denunció este lunes a un joven de 20 años por llevar encima una pistola eléctrica Taser, un arma prohibida y poco habitual en actuaciones policiales ordinarias.
Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche en una calle del núcleo urbano del municipio. Según fuentes policiales, una patrulla que realizaba el turno de noche detectó un vehículo con dos ocupantes que hacía una conducción errática, irregular y maniobras que llamaron la atención de los agentes. Por este motivo, los policías detuvieron el coche para comprobar qué ocurría.
Durante el registro, los agentes localizaron el Taser en uno de los dos jóvenes, concretamente en el acompañante. La policía retiró el arma y denunció al portador por la Ley de Seguridad Ciudadana, por tenencia de arma prohibida.
Los dos ocupantes del vehículo tienen 20 años, eran de la zona de Barcelona y no constaban como personas con antecedentes.
El hallazgo sorprendió a los agentes, ya que no es habitual localizar un arma de este tipo en una intervención de estas características. Tras la actuación, los policías levantaron la denuncia correspondiente, requisaron el Taser y los dos jóvenes abandonaron el municipio.
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