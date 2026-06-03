Una serpiente provoca momentos de tensión en la Platja de Palma: Mallorca suma otro avistamiento de la invasora culebra de herradura

Nueva aparición de una culebra de herradura en Mallorca. El reptil sembró cierta inquietud este viernes (29 de mayo) en la Playa de Palma, cuando apareció inesperadamente en el agua frente a los balnearios 9 y 10, poco antes de las 17.30 horas.

Un vídeo grabado por Felix Stadtlander muestra cómo la serpiente nada cerca de la orilla antes de salir del agua y desplazarse por la arena. Los bañistas reaccionan con cautela y se apartan de su camino. Según el autor de las imágenes, nadie resultó herido durante el incidente.

Ya se han documentado tres casos este año

La presencia de culebras de herradura (Hemorrhois hippocrepis) en playas o incluso en el mar ya no es algo excepcional en Mallorca. Con este último episodio, ya son tres los encuentros documentados en 2026 con estos reptiles, que pueden alcanzar hasta 1,75 metros de longitud.

A finales de abril, una de estas serpientes llegó incluso a subirse al kayak de un miembro de la federación balear de piragüismo. Un grupo de deportistas navegaba cerca de las islas Malgrats, frente a Santa Ponça, cuando el animal apareció de repente en el agua. Los presentes mantuvieron la calma y grabaron la escena.

Posteriormente, el 18 de mayo, otra culebra de herradura fue avistada y filmada en la Playa Palmira de Peguera. Según los testigos, el reptil salió del mar y se alejó rápidamente tierra adentro.

Una especie invasora cada vez más extendida

Aunque la culebra de herradura lleva años presente en Mallorca, se trata de una especie invasora. Su impacto es especialmente preocupante en Ibiza y Formentera, donde ha causado graves daños a la fauna autóctona.

En las Pitiusas, esta serpiente ha diezmado gran parte de la población de la lagartija pitiusa, una especie endémica que solo existe en esas dos islas.

Los científicos creen que llegan nadando desde Ibiza

También en Mallorca la culebra de herradura ha provocado importantes alteraciones en los ecosistemas locales. Numerosos municipios realizan campañas de captura para intentar controlar su expansión, aunque con resultados limitados.

Según informó este viernes (29 de mayo) el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, varios investigadores están convencidos de que estas serpientes son capaces de recorrer a nado la distancia entre Ibiza y Mallorca, lo que explicaría su continua expansión por el archipiélago.

No representan un peligro para las personas

Pese a la alarma que pueden generar por su tamaño, las culebras de herradura no son venenosas y no suponen una amenaza para los seres humanos. Solo suelen morder si se sienten acorraladas o amenazadas.

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Además, han demostrado una gran capacidad de adaptación al clima balear y cuentan con muy pocos depredadores naturales en Mallorca. Únicamente los ejemplares jóvenes pueden convertirse en presa de gatos, gaviotas o garzas.