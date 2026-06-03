Más señalización, más vías y nuevas cabeceras: tres propuestas del Área Metropolitana para mejorar Rodalies a corto plazo

El tercer túnel ferroviario no resolvería mágicamente todos los problemas a los que los usuarios de Rodalies se enfrentan diariamente, como las incidencias o los retrasos. Se trata de una solución a largo plazo para que el sistema ferroviario catalán se adapte al crecimiento poblacional y a la subida de demanda de transporte público de las próximas decadas. Mientras tanto, el propio PDUM y los expertos recomiendan diferentes actuaciones más factibles y rápidas, algunas ya en estudio o en marcha, para que el servicio de Rodalies sea más fiable.

Pese a que están al límite de su saturación, los dos túneles por los que circulan los trenes de Rodalies bajo Barcelona aún no están aprovechados al máximo. Para ello, se debe implementar el sistema de señalización digital ERTMS, que tiene que permitir un mayor control sobre el paso de los trenes y, por lo tanto, reducir el tiempo que tiene que pasar entre que un tren sale y el próximo entra en alguna estación. “Hay mucho margen de mejora”, defiende el presidente del Centro de Estudios del Transporte Tèrminus, Joan Carles Salmeron.

Opina lo mismo el vicepresidente de la PTP, Carles Garcia, que defiende que es una actuación a “muy corto plazo” y que “debería estar operativa de aquí a muy poco tiempo”. A esta actuación le suma la llegada de más material rodante. De momento, la empresa Alstom se ha comprometido a entregar este año 16 de los 110 trenes que tiene acordados con Rodalies, tras problemas en su planta de fabricación que han retrasado los plazos.

Javier Ortigosa, jefe de la Sección de Movilidad y Estructura Urbana del PDUM, recuerda también la necesidad de alargar los andenes allí donde todavía no miden 200 metros para que puedan detenerse trenes de doble composición –dos trenes que van enganchados por el morro– como una de las medidas más necesarias para aprovechar al máximo la capacidad del material rodante actual de Rodalies.

Todos los expertos consultados por este diario defienden la duplicación o cuadruplicación de vías en los distintos accesos de Rodalies a Barcelona. “La R3 no podrá tener nunca frecuencias altas si la vía no está duplicada”, defiende, por ejemplo, Ortigosa. También en el Vallès, el técnico celebra obras como la del soterramiento de Montcada, que permitirán tener tres vías en la R2Nord. También pone el acento en la necesidad de avanzar en el futuro túnel del Turó de Montcada, que permitirá que los trenes de la R4 no tengan que parar en todas las estaciones y ganar, de rebote, una tercera vía.

En otro horizonte más o menos lejano se halla la conveniencia de construir otro túnel ferroviario bajo Collserola que ayude a aliviar la carga del paso actual. El PDUM hace un estudio de la demanda con diferentes opciones y concluye que la opción más viable sería un nuevo túnel que conecte directamente Sant Cugat con el Arc de Triomf en Barcelona. “En el caso de Ferrocarrils sí que hemos llegado a un extremo de saturación de la línea Barcelona - Vallès”, defiende García, de la PTP.

Estas actuaciones, sin embargo, están lejos de producirse. Sí que está más cerca, gracias a una reciente licitación del Ministerio de Transportes, la cuadruplicación de vías entre Castelldefels y El Prat y, quizá más adelante, hasta Sants. “Optimizará la infraestructura actual que cruza Barcelona”, defiende García. Con más vías, se abre la posibilidad realizar maniobras de adelantamiento entre, por ejemplo, trenes de Regionals y Rodalies.

Otra de las opciones asequibles en tiempo y dinero para ganar capacidad en los dos túneles de Rodalies actuales es aprovechar vías existentes en ciertas estaciones y que algunas circulaciones de las líneas no crucen Barcelona, sino que terminen su recorrido en estas vías. “Quizá no tenemos que pasar todos los trenes de la R1 por el centro y algunos se pueden quedar en la estación de França”, lanza Ortigosa. El PDUM propone también, a grandes trazos, que un nuevo ‘rebotador’ –una estación donde los trenes puedan tener su cabecera y no tener que pasar por los túneles de Barcelona– en el entorno de Glòries o la estación del Nord para los trenes de la R4.

Salmeron coincide con los postulados del estudio metropolitano, que ve como una forma de aprovechar mejor las vías en estaciones alrededor de Barcelona. Garcia, por su parte, enmarca en este apartado las actuaciones que se están llevando a cabo para finalizar la gran estación de la Sagrera y en la estación de Sant Andreu, que, colateralmente, permitirán evitar las esperas que se producen en el túnel de paseo de Gràcia para que los trenes enlacen con la estación de França.