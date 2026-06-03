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Selectividad 2026, en directo: última hora de los exámenes de PAU en Catalunya, fechas y horario
Selectividad en Catalunya 2026: calendario con fechas y horarios de los exámenes de PAU
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Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya se celebran del 9 al 11 de junio en convocatoria ordinaria y del 2 al 4 de septiembre en extraordinaria. Se han matriculado un total de 45.821 alumnos, lo que supone un nuevo récord --el quinto consecutivo-- respecto a 2025. Las pruebas se organizan por tipo de materia en varios días y los exámenes tienen una duración de hora y media.
El 23 de junio se conocerán las notas de las pruebas y la matrícula a la universidad se realizará del 21 al 23 de julio.
EL PERIÓDICO abre un directo para seguir las novedades, horarios e incidencias de estas pruebas.
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