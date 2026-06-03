Los túneles del Garraf de Rodalies reabren el próximo lunes 8 de junio

Adif dará por reabiertos los túneles del Garraf de Rodalies el próximo lunes 8 de junio, tras tres meses de obras de mantenimiento que han obligado a limitar la circulación de la R2Sud por vía única y a dejar en Sant Vicenç de Calders a todos los Regionals del Corredor sur de Catalunya.

La Generalitat empezará el mismo lunes a realizar marchas blancas de los trenes de Rodalies para comprobar la seguridad de las reformas realizadas y tiene previsto que todas las líneas afectadas regresen a su horario habitual entre el mismo lunes y el miércoles. Así lo ha anunciado este miércoles el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que se ha felicitado por entregar las obras a la Generalitat "una semana antes de lo previsto".

También ha celebrado el hito la consellera d'Habitatge, Territori i Territori, Sílvia Paneque. "Un tramo que era la imagen de la desinversión acumulada de Rodalies ahora muestra cómo nos hemos conjurado --Generalitat y Estado-- para ir haciendo estas obras", ha explicado. "Son tan molestas como necesarias", ha admitido también la consellera.

Durante una visita a uno de los túneles que se empezaron a arreglar el pasado 16 de marzo, Santano también ha anunciado que el tramo de la R3 entre L'Hospitalet y Mollet del Vallés --que debía reabrirse durante el mes de mayo-- finalmente seguirá el mismo calendario que las obras de desdoblamiento de la línea entre Parets y La Garriga. Es decir, que seguirá cerrado hasta principios del año que viene, cuando reparen íntegramente el muro de una fábrica cementera que cayó sobre parte de las vías que se estaban colocando durante las obras en la estación de Montcada Bifurcació.

El secretario ha asegurado que el nuevo plazo responde a que desde el pasado 6 de marzo, cuando cayó la pared, Adif y la fábrica han estado litigando sobre la responsabilidad del siniestro. Ahora, aunque el asunto sigue siendo tratado en los tribunales, la compañía ferroviaria y la cementera han llegado a un acuerdo para que Adif se haga cargo de la reparación completa del muro. Pese a que el trozo que cayó ocupa poco más de 12 metros, el muro que debe ser reforzado mide 700 metros de largo.