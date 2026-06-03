Incidencias en Rodalies Renfe, hoy en directo | Última hora de los retrasos y afectaciones en las líneas R8, R2, R2 Norte y R11

Dignitat a les Vies: "Nunca puede ir todo bien, es una lástima"

La plataforma Dignitat a les Vies está presente en varias estaciones afectadas por el corte. En Sant Vicenç de Calders, la portavoz Anna Gómez ha criticado la falta de planificación, la poca antelación con la que se ha comunicado el plan y la información "insuficiente". "Nos encontramos con un plan alternativo que está hecho en la oficina y ahora hay que adaptarlo al usuario, es un paso que nos podríamos saltar. Nunca puede ir todo bien, es una lástima", ha asegurado Gómez.

Desde la entidad lamentan que los horarios salieran la semana pasada y que la información al usuario, como la que se anuncia por megafonía, puede ser incorrecta y va cambiando a medida que avanza la mañana. "Nos falta entender que lo que hay que poner al centro es el usuario", ha dicho la portavoz. Estas son las críticas a un primer día del corte que, sin embargo, se está desarrollando sin problemas mayores y en el que miembros de la plataforma colaboran para ayudar a los ciudadanos despistados e indican a los informadores de Renfe cualquier disfunción que detectan.