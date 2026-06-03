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Servicio en precario
Incidencias en Rodalies Renfe, hoy en directo | Última hora de los retrasos y afectaciones en las líneas R8, R2, R2 Norte y R11
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las incidencias en el servicio de trenes.
Robo de cobre
En las últimas semanas, se ha registrado un repunte del robo de cobre en la red de Rodalies, con varias incidencias a la semana relacionadas con estos epidosios vandálicos
Buses alternativos en la R8
En la R8, los buses alternativos que funcionan habitualmente desde Martorell hasta la UAB --a la espera de que el túnel de Rubí reabra para los trenes de pasajeros-- se ha extendido a la totalidad de la línea. El resto de líneas afectadas por el robo de cableado entre Mollet y Granollers acumulan retrasos de más de media hora.
Demoras en la R4
Dos horas más tardes, otro robo de cobre entre las estaciones de Montcada Bifurcació y Fabra i Puig también ha provocado graves demoras en la R4, que en algunos casos han superado los 36 minutos.
Situación de la R8
La línea de Rodalies R8 está cortada en su totalidad y la R2, R2 Nord y R11 circulan con demoras por un nuevo caso de robo de cobre entre las estaciones de Mollet-Sant Fost y Granollers Centre, desde este miércoles a las 6.13 horas.
Dignitat a les Vies: "Nunca puede ir todo bien, es una lástima"
La plataforma Dignitat a les Vies está presente en varias estaciones afectadas por el corte. En Sant Vicenç de Calders, la portavoz Anna Gómez ha criticado la falta de planificación, la poca antelación con la que se ha comunicado el plan y la información "insuficiente". "Nos encontramos con un plan alternativo que está hecho en la oficina y ahora hay que adaptarlo al usuario, es un paso que nos podríamos saltar. Nunca puede ir todo bien, es una lástima", ha asegurado Gómez.
Desde la entidad lamentan que los horarios salieran la semana pasada y que la información al usuario, como la que se anuncia por megafonía, puede ser incorrecta y va cambiando a medida que avanza la mañana. "Nos falta entender que lo que hay que poner al centro es el usuario", ha dicho la portavoz. Estas son las críticas a un primer día del corte que, sin embargo, se está desarrollando sin problemas mayores y en el que miembros de la plataforma colaboran para ayudar a los ciudadanos despistados e indican a los informadores de Renfe cualquier disfunción que detectan.
"Solo podemos tener paciencia, la red está muy mal y hay que arreglarla"
En Sant Vicenç de Calders, a primera hora, entre los usuarios que conocían la situación había cierto conformismo. Muchos pasajeros tenían todavía en la memoria el corte de cinco meses de hace un año, cuando transcurrierons las obras en el túnel de Roda de Berà. "Solo podemos tener paciencia, la red está muy mal y hay que arreglarla así que tendremos que aguantar otro corte más, solo espero que sirva para mejorar el transporte", asumía Ingrid Marza, procedente de Tarragona, al bajar del tren. Es una de las usuarias que se toma con serenidad y entereza el primer día del corte y que no duda en explicar a otros usuarios la situación, allí dónde los informantes de Renfe no están. Muchos la escuchan sorprendidos y otros lo asumen resoplando: "Es un pitote. Hoy no llego a tiempo".
Pasajeros obligados a adaptar horarios a los trenes
Mònica llegaba alrededor de las 8:00 h a la estación del Prat. Sabiendo que este lunes empezaba el corte, ha salido de su casa en Calafell a las 7.00 y en vez de coger la R2 Sud hasta Passeig de Gràcia como de costumbre para llegar a su puesto de trabajo a las 10:00 h, ha optado por tomar un tren en la dirección contraria y recorrer una parada hasta Sant Vicenç de Calders. Allí se ha topado con la sorpresa, era la única pasajera de todo el autocar. “Todo el bus para mi sola”, ha explicado sonriente esta mujer, que reconoce que ha tenido que adaptar todos sus horarios en casa para sobrellevar la reducción de trenes. “He tenido que dejar a mi hija con mi madre toda la semana, tendré que ir probando esta semana para ver cuál es la mejor manera de llegar a tiempo al trabajo”, ha explicado. “De momento, el primer día bien”, ha celebrado.
Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: empiezan las obras en los túneles del Garraf
No ha sido –no lo es desde hace tiempo–, un fin de semana tranquilo en la red de Rodalies. Este sábado, la R3 volvía a estar en el foco medíatico después de que se desprendiera parte de un puente de la línea en el que se están llevando a cabo obras de desdoblamiento sobre una calle en La Garriga. Tres días antes, el miércoles, el tráfico ferroviario había vuelto a ese punto del Vallès Oriental, y tuvo que ser suspendido de nuevo cuando un desprendimiento sorprendió a un tren entre Sant Martí de Centelles y Figaró. Este lunes, la R3 solo funciona entre Centelles y Ripoll. Lea aquí toda la información completa de Pau Lizana Manuel.
Pau Lizana Manuel
Pol Alcaide, afectado por las obras en los túneles del Garraf: "Hemos tardado solo 50 minutos, así que bastante bien"
Pol Alcaide estudia derecho en la Universitat Pompeu Fabra y viene cada día a Barcelona desde Torredembarra. Esta mañana, como casi siempre, su tren de la R15 ha llegado a la estación con unos cinco minutos de retraso. Tras una parada, ha bajado en Sant Vicenç de Calders. Su Regional llevaba casi 20 minutos de demora acumulada, pero el bus sustitutorio que tenía que coger les ha esperado. "Hemos tardado solo 50 minutos, así que bastante bien", ha celebrado el estudiante, que agradece que los autocares lleguen hasta El Prat de Llobregat y no a la Zona Universitaria como en otros cortes. "Está en la otra punta de dónde queda mi campus", ha lamentado. "De momento, a todos los exámenes que tenía que hacer a primera hora [8.30 horas] he llegado a tiempo", dice antes de dirigirse al andén para retomar su camino. Su tren de la R2Sud hasta estación de França ha tardado unos cinco minutos en llegar.
Pau Lizana Manuel
Rodalies recupera el servicio de la R8 entre Rubí y Granollers
Han tenido que pasar casi dos semanas para que Rodalies recuperara el servicio en uno de los tramos que tuvieron que cerrar después del accidente de Gelida, cuando afloraron incidencias acumuladas en el entramado ferroviario catalán desde hacía años. Tras haber recuperado el servicio parcialmente en la RL4 hace ya 13 días. La línea afortunada este jueves es la R8, que vuelve a circular entre Rubí y Granollers después de un mes cerrada completamente al tráfico de trenes. Amplíe aquí la información de Pau Lizana Manuel.
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