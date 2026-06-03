Rodalies reforzará las frecuencias de la R1, la R4 y la R2 durante la visita del Papa a Barcelona

Las líneas R1, R2, R2Sud y R2Nord de Rodalies se preparan para recibir un aluvión de pasajeros los próximos días 9 y 10 de junio, cuando el Papa León XIV llegue a la capital catalana en el marco de su visita oficial a España. La red ferroviaria catalana tiene previsto adapatarse a la agenda del Pontífice de Roma con más frecuencias y, por ende, más capacidad para que las miles de personas que se acercarán a alguno de los actos que presidirá el Papa puedan desplazarse en tren.

En concreto, Rodalies incrementará las frecuencias de la R1, la R4, y todas las líneas de la R2 para poder dar más servicio a las estaciones de Arc de Triomf, Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya la tarde del martes 9, cuando León XIV dirija una Oración en la Catedral de Barcelona y, posteriormente, agrupe a más de 40.000 personas en la multitudinaria vigilia en el Estadi Olímpic. Entre las 20.00 y las 22.00 horas, las líneas R1 y R4 estarán preparadas para acoger hasta 17.000 pasajeros cada hora; mientras que la R2, la R2Nord y la R2Sud sumarán una capacidad de 20.000 plazas cada 60 minutos.

Para el día siguiente, miércoles 10 de junio, Rodalies de Barcelona también tiene previsto reforzar la oferta para todas las líneas que pasan por las estacines del Clot, Arc de Triomf y Passeig de Gràcia. Son la R1, la R2, la R2Nord, la R2Sud y la R4. En este caso, el aumento de capacidad no se ha especificicado aunque también se prevé muy significativo. La tarde del martes, el Papa se personara en la Sagrada Família para bendecir la ya coronada torre de Jesucrist y para capitanear un acto de conmemoración del arquitecto del que ya es el templo cristiano más alto del mundo, Antoni Gaudí.

En ambas jornadas, se reforzará también la atención al pasajero con un equipo adicional de 35 informadores, 120 vigilantes de seguridad y personal ténico de mantenimiento para atender la alta afluencia de viajeros. Los trabajadores se repartirán en las estaciones del Clot, Arc de Triomf, Passeig de Gràcia, Catalunya y también en el Aeropuerto y el Prat de Llobregat.

Mejoras puntuales

La consellera d'Habitatge, Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha asegurado que

Consciente de que los usuarios habituales de Rodalies pueden considerar un agravio que se refuerce el servicio por la visita del Papa o, ha apuntado también, por el Tour de Francia, la consellera Sílvia Paneque ha reconocido que le gustaría que estas mejoras de aumento de frecuencia y de la capacidad de los trenes con más vagones fuera “estructural. Sin embargo, ha asegurado que para ello harían falta unos recursos que pueden obtenerse de “forma excepcional pero no continuada”. Eso sí, ha recordado que hay una hoja de ruta para ,mejorar el servicio y las infraestructuras en los próximos años. “Estamos hablando de refuerzos puntuales pero no estructurales”, ha zanjado.