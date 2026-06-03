Una niña de 10 años está en estado crítico tras caer por un tejado en Balsareny

Una niña de 10 años se encuentra ingresada en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona en estado muy grave tras sufrir una caída este lunes. La menor quería recuperar la pelota con la que estaba jugando, pasó por encima de un tejado de uralita y este se rompió bajo sus pies. Entre el tejado y el suelo hay una distancia de unos tres metros. Los hechos han sido calificados como accidente por los cuerpos de emergencia que intervinieron.

Según algunas fuentes, antes de comer la niña estaba jugando a pelota con una amiga en la calle Cadí de Balsareny, y la pelota superó un muro de poco más de un metro situado en el número 24 de esta calle, y fue a parar sobre el tejado de un garaje ubicado en el solar que hay en ese punto, al que se accede por un camino entre las calles Cadí y del Castell. Estas dos calles tienen un desnivel importante entre sí, lo que hace que este tejado de fibrocemento quede por debajo del nivel del suelo de la calle Cadí, pero sea fácilmente accesible si se supera la pared.

La pelota había quedado encima de la uralita y, al caminar sobre ella para recuperarla, esta se rompió, lo que provocó que la niña cayera desde unos tres metros de altura. El aviso del accidente se recibió a las 13:54 horas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de los Bombers, del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), de la Guardia Municipal y de los Mossos d'Esquadra.

Tras rescatar a la menor y estabilizarla en el lugar del accidente, los servicios médicos la trasladaron en helicóptero al Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

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La niña fue intervenida quirúrgicamente el mismo lunes por las graves heridas que sufrió en la cabeza y la cadera, según varias fuentes. Actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque sigue pendiente de la evolución de las lesiones en el cráneo.