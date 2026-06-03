Investigación abierta
¿Quién es Julia L., la psicóloga y "gurú" que trató a los Andic y que la jueza ahora pide investigar?
La psicoanalista, especializada en conflictos familiares de la alta sociedad barcelonesa, será llamada a declarar como testigo
La jueza del caso Mango investiga la influencia de la psicóloga de Jonathan Andic en la relación con su padre
La llaman 'gurú', psicoanalista, psicóloga y 'coach'. Hace terapia a directivos y personas de alto nivel adquisitivo en Catalunya y es la mujer que trató a Jonathan e Isak Andic antes de su muerte, el 14 de diciembre de 2024 en una excursión en Collbató.
Ahora, Raquel Nieto, la jueza de instrucción número 5 de Martorell, pide que se investigue a Julia L., las iniciales de la especialista, por su "posible influencia en los hechos" y que será llamada a declarar como testigo.
Julia L. es residente en Barcelona y es de origen ecuatoriano‑alemán. Su nombre no aparece en internet y la élite barcelonesa acude a esta especialista por recomendación: por lo visto, conseguir una cita con ella es misión imposible si la persona no va recomendada por otro cliente tratado por ella anteriormente. Su origen, Ecuador, coincide con el país en el que Jonathan extravió el móvil en "extrañas circunstancias", mantiene la jueza, y a consecuencia de un robo, según la defensa.
Conflictos familiares
Así, la mayoría de sus pacientes buscan en ella ayuda para mediar y resolver conflictos familiares. Julia L. cuenta con una larga trayectoria profesional, según cuentan a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la investigación. Especializada en hacer acompañamientos, estudia los comportamientos de las personas a lo largo de su vida y también es especialista en menores y en las diferentes fases de la evolución infantil.
En el auto de prisión bajo fianza contra Jonathan, fechado a 19 de mayo, la jueza Raquel Nieto señaló que el hijo del magnate de Mango tenía obsesión por el dinero, “hasta el punto de pedirle la herencia en vida” a su padre. En el escrito judicial, se señala que Isak Andic se vio "obligado" a aceptar esa herencia "para continuar teniendo relación con su hijo y propiciada por la psicóloga”.
La viuda, en consulta
Por su parte, la defensa, en su recurso contra el auto de prisión, también hizo referencia a la psicóloga. En el texto, Cristóbal Martell, letrado de Jonathan Andic, tilda de “freudiana” la idea de “la muerte del padre presente en el tratamiento de la terapeuta”. La especialista, cabe decir, también ha tratado a la última pareja de Isak Andic.
Sea como fuere, los Mossos deberán investigar “la posible influencia” en los hechos de terceras personas, “concretamente de la psicóloga Julia L.", cuyos mensajes y llamadas telefónicas con Jonathan la jueza pide analizar. Fuentes cercanas a la investigación ven poco probable que su posible influencia vaya más allá.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalunya activa los avisos frente a inundaciones tras la previsión de lluvias torrenciales de este martes en la provincia de Girona
- Andreu Mumbrú (Ustec): 'Los profesores debemos ser el único colectivo del mundo al que se le recrimina que reclame mejoras salariales
- Luis Lorenzo 'buscaba mujeres ricas, sin hijos' y tenía especial interés en Carmen Lomana
- Cinco universidades españolas, entre las cien mejores de Europa
- La organización de la Misa del Papa en Cibeles reubica a los asistentes y desata la indignación: 'Es lamentable, no iré
- ¿A qué zonas afectará el lunes la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya?
- La ONU avisa de que en verano llegará un Niño muy intenso: 'Será como echar leña al fuego en un mundo ya ardiendo
- El Papa sí hablará en catalán en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família