Joan Bueno, el pintor de 93 años que hace arte urbano con una caña

“A mí, lo que me marcó la vida, de una forma durísima, fue la Guerra Civil española. Yo acababa de nacer, tenía solo dos años y medio, pero me di cuenta de todo, ¡de todo!, tanto que me marcó para siempre. Yo soy muy ambicioso, mucho, mi ambición es tremenda y aquella guerra me dejó muy tocado y, en cuanto pude, me fui a Inglaterra a estudiar publicidad y grafismo en el Saint Martin’s School of Art”.

Joan Bueno (Barcelona, 1932) es un ser enternecedor. Cuando lo conoces no entiendes cómo no fue el primero al que le concedieron la Creu de Sant Jordi. Nadie merece más la Creu de Sant Jordi que este pintor, de 93 años, prodigioso, veloz, original, intuitivo, sabio, generoso, desprendido, el hombre que ha pintado miles, sí, sí, miles de veces todos y cada uno de los rincones de Barcelona y buena parte de España.

Bueno, que fue descubierto un día (bueno, descubierto es un decir, pues el caballero ya era todo un personaje en Barcelona) por David Hernández, creador, impulsor, emprendedor y director de BesArt, el museo al aire libre más grande del mundo de arte urbano, en el Parque Fluvial del Besòs, ahora bajo el paraguas de la Fundación ‘La Caixa’, terminará hoy de pintar, en un soplido, en horas, un mural inmenso en el que aparecen multitud de barceloneses de todo tipo, hasta jugando al dómino, contemplando las mil caras de la Sagrada Familia.

Primeros dibujos de Joan Bueno, ayer, en el mural de BesArt. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

“Yo pinto cuando viene mi ángel. En cuanto mi ángel llega, ya no hay quien me pare. Yo pinto porque me lo paso bien, si no me divirtiese, no pintaría. El tiempo que no pinto no me gusta nada, nada”, cuenta Bueno se pasa el día paseándose por Barcelona con su carrito, en el que lleva su bloc de láminas (100 en cada bloc), su cañita para pintar, nada de pincel (cuando la cañita está desgastada, vuelve al río para coger otra, justo detrás de la Iglesia de Esplugues de Llobregat) y su pote de tinta china.

Cada mañana, Bueno se va a desayunar al primer bar que se le ocurre. Si no tiene el periódico, bueno, ya me entienden, un diario, no se queda, busca otro establecimiento que tenga algo de prensa. ¿Por qué?, porque Bueno, además de entretenerse leyendo las noticias mientras desayuna, se inspira en el papel para descubrir y seleccionar los lugares donde irá a pintar, aquellos sitios donde, ese día, ocurrirá algo.

"La Guerra Civil española me impactó mucho, muchísimo. Tanto que, cuando mi madre contestaba las cartas que mi padre le enviaba desde el frente, la última hoja de esas cartas era siempre un dibujo mío de la guerra, el frente, artilleria y cañones, muchos cañones. Yo solo tenía dos años y medio". Joan Bueno — Pintor urbano, de 93 años.

Y, cuando está pintando cualquiera de las 10, 20 o 30 láminas que dibuja cada día, sí, sí, 10, 20 o 30, si se le acerca algún paseante y le insinúa que le quiere comprar su obra, él lo medita un buen rato. No se los vende a cualquier, ni siquiera a cualquier precio. Si lo ve con dinero, le pide mil euros para que se vaya. Y, si no se va, mejor.

Bueno es al dibujar, al pintar, veloz como el relámpago, Sus manos tienen alas (será por lo del ángel), están repletas de recuerdos de la tinta china de décadas. Ya no se le van las manchas. Ni quiere. Dicen que tiene 50.000 láminas en su piso de la calle Ecuador. “Si vas a verlo, si lo visitas, te tienes que sentar encima de sus dibujos”, cuenta Rafael Tirado, que es uno de sus protectores, amigos, acompañantes y gente de bien que rodea al artista y el hombre que impulsó el documental de TV3 ‘L’últim pintor de carrer’, apodo, título, definición que le dio Gemma Tramulles, en 2012, cuando entrevistó a Bueno para El Periódico.

Este caballero, que debería o formar parte de la plantilla de Cacaolat y Donuts o, como poco, ser su mejor anunciante, pues Bueno se alimenta de esa bebida y de ‘donetes’, recuerda que empezó a dibujar cuando tenía dos años y medio, sí, mientras los bombardeos.

Joan Bueno, trasladando, ayer, al muro la Sagrada Familia, que había dibujado previamente. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

“Mi padre estaba en el frente y cada semana le enviaba una carta a mi madre y mi madre cada semana la contestaba. Pues bien, la última hoja de esa carta era siempre, siempre, un gran dibujo mío…de la Guerra, claro. A mí me encantaba la artillería, muchos cañones, muchos, de uno y otro bando”, explica el artista.

Las calles son el estudio de Bueno, que acaba de publicar ‘La Barcelona dibuixada’ (Àmbit Serveis Editorials), con prólogo, cómo no, del alcalde Jaume Collboni. Bueno ha hecho el camino de Santiago, como poco, 25 veces. “Sí, sí, empecé a ir en 1993 y, la verdad, no sé por qué iba, pues yo no soy practicante, pero es una manera de ver mundo, pueblos, paisajes, me voy parando en todos los rincones y hago miles de dibujos, diez o doce blocs de 100 láminas cada uno”.

Cuando terminaba un bloc durante su peregrinaje, no importa donde le pillara, se iba a Correos y se envía el bloc a su piso de la calle Ecuador, de Barcelona. Cuando regresa del viaje, los repasaba y les añadía comentarios de texto, es decir, los convertía en un diario o relato de su viaje. Bueno reconoce que, ahora, su ilusión sería “dibujar todos los restaurantes de Barcelona, con sus paredes, mesas, las barras con la gente apoyada en ellas, los comensales, los camareros y, sobre todo, las cocinas, las gentes de las cocinas son muy simpáticas”.

Bueno ha hecho, al menos, 25 veces el camino de Santiago. Dibujaba decenas de blocs, con cientos de láminas, de todos los rincones. Cuando acababa uno, se lo enviaba a su piso de Barcelona y, cuando regresaba, los repasaba y añadía comentarios a cada lámina, convirtiéndolos en un libro del viaje.

En el año 2000, Bueno se fue caminando hasta Roma, haciendo el antiguo trazado de la Vía Domitia. Fue sin prisas, parándose en todas partes y recopilando 1.500 láminas, dibujos de todo tipo. Cada vez que se paraba en un pueblo o ciudad, incluida Roma, lo primero que hacía (“hombre, normal, ¿no?, estaba muy cansado y debía reponer fuerzas”), era buscar un bar o restaurante y pedir algo de comer. E, inmediatamente, incluso antes de que le sirvieran la comanda, ya estaba dibujando el local, los camareros, los comensales, la gente de la barra a la velocidad del rayo y la precisión del reloj.

“Era una forma de presentarme. No era, no, que fueran a pensar que era un pedigüeño, no, no, era la manera de que supiesen quién era yo”, cuenta Bueno, que añade que, de inmediato, “siempre, siempre”, encontraba a alguien que o le quería comprar el dibujo, o le quería invitar a cenar, o se lo llevaba a su casa a dormir, o le recomendaba un albergue barato. “Dibujar es mi manera de presentarme a la gente”.

Este buen hombre, que hace honor, ya se lo digo yo, a su apellido aunque sea, como reconoce él mismo, muy ambicioso, estudió a los 12 años en la Escola de Treball y se sacó el título de delineante proyectista. Fue aprendiz del popular y prestigioso decorador y dibujante Ramon Rigol de quien, sin duda, debió adquirir la manía (o virtud, sí, virtud) de dibujar con una caña, pues Rigol pintaba con una rama de árbol.

La Sagrada Familia es el centro del mural que Joan Bueno está realizando en un muro de BesArt. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Ver pintar o dibujar a Bueno te transporta a otra dimensión. Te deja hipnotizado, de verdad. En pleno 2026, donde cualquier cosa se hace con una parafernalia excesiva, grandilocuente, dándose importancia, como si nadie más pudiese hacerlo, Bueno coge su caña y un pote de tinta china, que no es otra cosa que una botella de agua de plástico cortada por la mitad y, en un santiamén (o antes), te pinta la Sagrada Familia o te sugiere, “siéntate ahí mismo, dos minutos, que te pongo entre el público del mural”. Me siento y me pinta en la pared, sí, sí.

No se lo pregunté, pero tengo la sensación que Joan Bueno empieza a estar preocupado porque su arte, no solo forme parte de uno de los muros de BesArt o provoque admiración ciudadana en todos y cada uno de los escenarios en los que se instala después de olfatearlos en el diario, sino que, incluso, pueda llegar a formar, como debería ser, del legado artístico de esta ciudad.

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Josep Fèlix Bentz, presidente del Círculo Artístico de Barcelona, que se ha convertido, no en el mecenas, no, sino en el hombre que vela para que a Joan Bueno le vayan bien las cosas y no le falte de nada (el ángel es cosa de Bueno, Bentz no tiene intervención alguna en eso), debería ponerse en contacto con Cacaolat y Donuts y lograr que este artistazo, de 93 años, dibuje el próximo anuncio de cualquiera de esas marcas. De momento, ya es su mejor escaparate.