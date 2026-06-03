Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de los cortes de tráfico en Barcelona, manifestaciones y el acuerdo con Educació

Pese a que los sindicatos educativos Ustec y Professors de Secundària (Aspepc) han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre este lunes y el jueves, mientras se lleva a cabo una consulta sobre el preacuerdo al que han llegado con la Generalitat sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes y el incremento de dotaciones para la escuela inclusiva; los sindicatos CGT, La Intersindical y COS las mantienen convocadas. Este lunes, fue el turno de Girona y la Catalunya Central, donde un grupo de docentes ocupó la abadía de Montserrat. Este martes, sigue la huelga convocada por estos sindicatos en los centros del Consorcio de Educación de Barcelona.

Mientras, los docentes siguen llamados a pronunciarse sobre el preacuerdo. De salir, 'no', sigue convocada la huelga general para este viernes, 5 de junio, a cuatro días de la selectividad.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.