En Directo
Educación en Catalunya
Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de los cortes de tráfico en Barcelona, manifestaciones y el acuerdo con Educació
El sindicato mayoritario Ustec suspende la huelga hasta el jueves mientras los maestros votan el acuerdo con Educació
Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
Pese a que los sindicatos educativos Ustec y Professors de Secundària (Aspepc) han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre este lunes y el jueves, mientras se lleva a cabo una consulta sobre el preacuerdo al que han llegado con la Generalitat sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes y el incremento de dotaciones para la escuela inclusiva; los sindicatos CGT, La Intersindical y COS las mantienen convocadas. Este lunes, fue el turno de Girona y la Catalunya Central, donde un grupo de docentes ocupó la abadía de Montserrat. Este martes, sigue la huelga convocada por estos sindicatos en los centros del Consorcio de Educación de Barcelona.
Mientras, los docentes siguen llamados a pronunciarse sobre el preacuerdo. De salir, 'no', sigue convocada la huelga general para este viernes, 5 de junio, a cuatro días de la selectividad.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
Suscríbete para seguir leyendo
Cifra de asistencia a la protesta: 1.000 profesores, según la Guàrdia Urbana
Unos 1.000 docentes, según la Guàrdia Urbana, y 8.000, según los sindicatos convocantes, se han manifestado este martes por el centro de Barcelona para reclamar mejoras laborales y en contra del preacuerdo entre Educació y los sindicatos Ustec y Aspepc. Con la pancarta 'No a les molles' (No a las migajas) presidiendo la movilización, la manifestación, convocada por CGT, Intersindical y COS, se ha iniciado ante el Palau Robert de Barcelona y ha discurrido por el paseo de Gràcia hasta la calle Diputació, donde ha virado para bajar por Pau Claris hasta la plaza Urquinaona, ubicación del Consorci d'Educació de Barcelona.
Un 30% de los docentes ya han votado
Un 30% de los docentes (29.000 de 96.850) ya han votado en la consulta para ratificar el preacuerdo. La consulta a los profesores se abrió el lunes a las 12.00 horas y finalizará el jueves a la misma hora. El preacuerdo alcanzado a última hora del viernes entre la Conselleria d'Educació y los sindicatos Ustec y Aspepc, supone añadir 726 millones de euros a la inyección de 2.000 millones ya prevista en el acuerdo alcanzado en marzo con CCOO y UGT.
Educación cifra en un 11,27% el seguimiento de la huelga en el Barcelonès
La Generalitat ha cifrado el seguimiento de la huelga del personal docente y laboral de los centros públicos en un 11,27% hasta las 13.00 horas, informa en un comunicado. Han ofrecido datos el 68,88% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga este martes, segundo día de votación del preacuerdo y en el que no convocan el paro los sindicatos Ustec y Aspepc y sí lo hacen CGT y la Intersindical.
Los sindicatos que mantienen la huelga creen que el paro indefinido no es la mejor fórmula
La portavoz de la Intersindical, Laia Fonts, ha considerado este martes que la huelga indefinida propuesta por Ustec si se impone el “no” en las consultas para decidir si se valida el nuevo acuerdo educativo “no es la mejor fórmula” para afrontar el pulso con Educació.
Así lo ha explicado Fonts, en declaraciones a los medios, antes de la manifestación de centenares de docentes que ha partido del Palau Robert con destino al Consorci de Educació, dentro del ciclo de huelgas que mantienen CGT e Intersindical, contrarios al preacuerdo alcanzado con Ustc el viernes.
El Govern emplaza a las escuelas a "replantear" el boicot a las colonias
El Govern cruza los dedos para que la consulta de los profesores acabe ratificando el jueves el preacuerdo para una subida salarial y se encauce así un conflicto que lleva arrastrando más de medio año. Pero no solo aspira a que se pongan fin a las huelgas, sino también al boicot a las colonias y a las excursiones que más de 1.200 centros educativos han secundado, un asunto que ha quedado en el aire tras las maratonianas reuniones entre la conselleria de Educació y los sindicatos. La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha recordado que fruto del primer acuerdo se pactaron 50 euros por pernoctación, por lo que si los sindicatos mayoritarios suscriben la ampliación del pacto y los docentes lo avalan, dan por sentado que aceptan también esta remuneración para poner fin a este pulso. Puedes leer la crónica completa en este enlace.
Bloqueado el acceso a la Casa Batlló durante cuatro horas
Centenares de docentes en huelga han protestado este martes por la mañana a las puertas de la Casa Batlló de Barcelona, en el paseo de Gràcia, bloqueando los accesos. La protesta ha impedido que el edificio abriera sus puertas hasta las 13.00 horas, después de que los profesores se marcharan y se unieran a la manifestación por el centro de la ciudad. Fuentes de la Casa Batlló han indicado a la agencia ACN que se están haciendo devoluciones y reubicando a los visitantes que se han visto afectados por la protesta. Los manifestantes han llegado a pie desde la plaza de Urquinaona y han montado mesas y sillas ante el acceso al edificio.
Ya han votado 27.000 docentes
Hasta este martes a mediodía, ya han votado 27.200 docentes, cerca de un tercio del censo, cuando todavía quedan dos días para cerrar la consulta.
Intersindical: "Cada vez hay más voces disconformes con el preacuerdo"
Laia Fonts, delegada de la Intersindical, ha asegurado que cada vez están recogiendo más voces “no conformes” con el preacuerdo. Ha manifestado que “hay que seguir luchando” porque las mejoras que incluye el pacto del pasado viernes no son suficientes. De hecho, las ha considerado “parches” que, además, se materializarán en un plazo de cuatro años. “La gente se está moviendo porque la situación es límite, de crisis educativa”, ha declarado. Entre otras cuestiones, ha reivindicado que se incluya una propuesta “real, concreta y lo más inmediata posible” sobre ratios y medidas que blinden el catalán en las aulas. “¿Nos viene de 50 euros o de cinco o seis alumnos en el aula?”, se ha preguntado.
CGT llama a hacer "más presión"
En la protesta, la CGT ha defendido continuar las movilizaciones y ha asegurado no entender “cómo el resto de sindicatos no están dispuestos a hacer más presión”. La portavoz ha defendido que hacen falta más recursos invertidos en educación y ha aseverado que no se detendrán hasta conseguirlo, al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento a votar ‘no’ al preacuerdo.
CGT pide más presupuesto para la inclusiva
Ingrid Chavarría, portavoz de CGT, ha defendido que el acuerdo debería incluir una cláusula de garantía salarial y más presupuesto para la escuela inclusiva. “No hemos salido a la calle solo por el salario, sino para salvar la educación pública, porque estamos en una situación de emergencia educativa, no podemos más”, ha declarado.
- Una queja por malos olores destapa un local de esclavas sexuales en Barcelona
- Ainhoa, la niña de Montcada que vive con leucemia en el Hospital Vall d'Hebron: 'Rezo para salir pronto y abrazar a mi 'yaya'
- Una doctora y dos comadronas de un hospital de Girona se enfrentan a penas de cárcel por causar un 96% de discapacidad a una bebé
- Andreu Mumbrú (Ustec): 'Los profesores debemos ser el único colectivo del mundo al que se le recrimina que reclame mejoras salariales
- Los Mossos d'Esquadra detectan un auge de la prostitución ‘low cost’ en Barcelona
- Catalunya da el primer paso para concentrar en una ventanilla única las 50 ayudas sociales de siete conselleries
- Sentencia pionera: cárcel para un constructor de Salou por el accidente mortal que sufrió un camionero al estallar una rueda en mal estado
- Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos