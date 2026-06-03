La historia de un dolor que la medicina no quiso escuchar: Laia Abril retrata el precio de no creer a las mujeres

Hay dolores que no sólo hieren el cuerpo: también lo desacreditan y lo convierten en sospechoso. La endometriosis pertenece a las enfermedades atravesadas por el silencio y por una larga tradición que ha enseñado a desconfiar del sufrimiento femenino. Sobre esa zona oscura trabaja Laia Abril en Endometriosis. El dolor silenciado 1860-2026, el proyecto fotográfico con el que el Museo Nacional del Romanticismo se suma a la Sección Oficial de PHotoEspaña 2026. La propuesta, abierta al público hasta el 13 de septiembre, sitúa en el centro una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo y que, sin embargo, ojo, continúa atrapada entre el tabú social y la falta de escucha. Abril no la aborda como un asunto clínico, sino como una historia cultural del dolor: quién lo nombra, quién lo interpreta y quién lo minimiza..

La instalación reúne imágenes de siete personas con endometriosis. Sus cuerpos aparecen fragmentados, traduciendo visualmente la ruptura que provoca el dolor crónico. La enfermedad impone una distancia defensiva y obliga a vivir desde una especie de disociación. Abril convierte esa experiencia íntima en un relato político, donde la imagen funciona como prueba, metáfora y acusación. El título de la muestra abre un arco temporal que va de 1860 a 2026, un gesto que permite leer el presente a la luz de una genealogía más amplia. La endometriosis no aparece aquí como una anomalía contemporánea, sino como parte de una historia larga de patologización de los cuerpos femeninos. Desde el siglo XIX, la medicina, la moral y la ciencia han construido discursos sobre la feminidad que a menudo confundieron cuidado con control. El Museo del Romanticismo, dedicado precisamente a ese periodo en el que también nació la fotografía, se convierte así en un escenario especialmente cargado de sentido.

Laia Abril, fotografiada en el Museo del Romanticismo. / IRENE JUANES GIL

La artista prolonga en esta obra algunas de las preocupaciones que han marcado su trayectoria: la sexualidad, la salud mental, los derechos reproductivos y las formas de violencia ejercidas sobre las mujeres. Su trabajo suele avanzar como una investigación visual de largo aliento, en la que fotografía, texto, archivo, vídeo y sonido se combinan para desmontar relatos heredados. Busca interrogar los mecanismos que han hecho posible ciertas formas de invisibilidad. En Endometriosis resuena también el eco de On Mass Hysteria, uno de sus proyectos más reconocidos. Allí, exploraba la histeria como una etiqueta histórica aplicada a cuerpos y comportamientos que incomodaban al saber dominante. Ahora, vuelve sobre esa línea de tensión: la que une diagnóstico, poder y género. La pregunta que atraviesa el proyecto no es sólo por qué duele, sino por qué ese dolor ha sido tantas veces puesto en duda.

La violencia obstétrica ocupa un lugar central en esta lectura. Abril la evoca desde una imaginería simbólica que sugiere invasión, fragmentación y pérdida de agencia. La medicina aparece en la obra como un territorio ambivalente: espacio de posible reparación, pero también de autoridad, desconfianza y disciplinamiento. En el campo de la salud sexual y reproductiva, esa ambivalencia ha tenido consecuencias profundas para generaciones de mujeres. La elección del Museo Nacional del Romanticismo refuerza la dimensión crítica del proyecto. La institución no se limita a presentar una exposición dentro de un marco histórico: propone una fricción entre épocas. Los relatos del siglo XIX sobre la sensibilidad, la fragilidad, la maternidad, la enfermedad y la feminidad dialogan aquí con una problemática actual que sigue exigiendo reconocimiento. La muestra invita a mirar el pasado no como un decorado cerrado, sino como un archivo vivo cuyos discursos aún proyectan sombra sobre el presente.

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'Endometriosis' estará en el Museo Nacional del Romanticismo hasta el 13 de septiembre. / IRENE JUANES GIL

Abril, Premio Nacional de Fotografía 2023 y la artista más joven en recibir este galardón, ha construido una obra marcada por la empatía y la incomodidad. Formada inicialmente en Periodismo, desarrolló parte de su carrera en Fabrica, en Italia, donde trabajó como fotógrafa y editora creativa en COLORS Magazine. Desde entonces, su práctica se ha organizado en proyectos de largo recorrido. Entre ellos: On Sexuality, On Eating Disorders y A History Of Misogyny. Sus libros y exposiciones han circulado por instituciones internacionales y forman parte de colecciones como las del Musée de l’Elysée, Fotomuseum Winterthur, FRAC y el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Pero más allá de ese reconocimiento, su obra se distingue por una insistencia: hacer visible aquello que la sociedad prefiere mantener fuera de campo. En esta exposición, la endometriosis deja de ser una dolencia privada para convertirse en una cuestión de memoria, lenguaje y justicia. Laia Abril no ofrece consuelo fácil ni imágenes cerradas. Lo que propone es una escucha: una forma de mirar el dolor sin reducirlo. Sin volver acallarlo.