Dos víctimas de abusos en un colegio del Pare Manyanet en Colombia acusan al superior de la orden de hacerles "responsables de lo que pasó"

Dos hermanos que estudiaron en un colegio del Pare Manyanet en Colombia tuvieron que acudir a la justicia colombiana para lograr que la orden Hijos de la Sagrada Familia les indemnizara tras haber sufrido, durante años, agresiones sexuales por parte de uno de sus profesores. "Creo que si hubiéramos sido alumnos españoles no nos habrían tratado así", explica el hermano pequeño. Esta víctima, en declaraciones a EL PERIÓDCO y 3Cat, denuncia que, en 2020, el superior general de la orden, el catalán Lluís Picazo, incluso intentó hacerles "responsables de lo que pasó".

Lo que pasó fue que un sacerdote que se llamaba Freddy Orlando Rodríguez abusó de ellos cuando eran niños escolarizados en el colegio Santa Catalina de Siena de Bogotá, un centro propiedad del Pare Manyanet. Las agresiones sexuales de Freddy Orlando al hermano mayor comenzaron cuando este tenía 10 años y se alargaron durante toda su adolescencia. Con el hermano pequeño comenzaron cuando tenía 9 años y terminaron a los 13 años. Los dos hermanos denunciaron los hechos y el cura Freddy Orlando, que había sido nombrado rector de la escuela, fue condenado en 2015.

En una reunión en 2020, Lluís Picazo evita comprometerse con los hermanos a hacerse cargo de la indemnización que debía pagar el sacerdote Freddy Orlando Rodríguez

La sentencia de la justicia colombiana, que relata años de manipulaciones, abusos y agresiones, considera probado que el religioso "los sometió y accedió carnalmente, causándoles graves lesiones físicas en sus partes íntimas e intensos traumas psicológicos". Freddy Orlando debía reparar económicamente a los dos hermanos por el daño causado. Pero el pederasta murió en la cárcel, en 2019, antes de indemnizarlos.

"Creo que si hubiéramos sido alumnos españoles no nos habrían tratado así", sostiene el hermano pequeño

En ese contexto, los dos hermanos se reunieron en enero de 2020 con el catalán Lluís Picazo, superior general de la orden Hijos de la Sagrada Familia, más conocida como Pare Manyanet, para pedirle que su congregación se hiciera cargo de la indemnización. En España la mayoría de sentencias contra profesores abusadores van acompañadas de una responsabilidad civil subsidiaria que obliga a las escuelas a pagar si el pederasta no lo hace. Pero la sentencia colombiana no había incluido esa cláusula. La reunión entre Picazo y los hermanos está grabada. EL PERIÓDICO ha tenido acceso a ese audio.

"¿Por qué dejó que su hermano fuera [con Freddy]?"

Durante las dos horas de conversación, Picazo evita comprometerse con los hermanos a pagar esa indemnización, da numerosas muestras de haberse documentado a fondo sobre su caso antes del encuentro y, por eso, se muestra desconfiado con algunas de las explicaciones que dan las víctimas. Sin embargo, lo más llamativo de la reunión es que, ignorando que la sentencia refleja la "violencia psicológica" que el sacerdote ejercía sobre ellos, llega a afearle al hermano mayor que no dijera nada cuando veía que el pederasta también podía hacer a su hermano pequeño lo mismo que le había hecho a él.

Es un fragmento de la conversación, que puede escucharse en un vídeo adjuntado en esta noticia. Picazo, de forma sibilina, para defender a un sacerdote al que los hermanos señalan como un encubridor, les hace la siguiente reflexión: "…antes de que pasara con usted [señalando al hermano pequeño] pasó primero con usted [señalando al hermano mayor] y entonces, yo digo, a veces estamos todos confundidos, no sé si usted [hermano mayor] también está confundido, ¿si usted [hermano mayor] lo sabía, ¿por qué deja que él [hermano pequeño] fuera allá? (…) no, no quiero dar la culpa a los niños, los niños son niños, lo que pasa es que visto por adultos a veces eso confunde, porque si nadie habla, si nadie dice nada…".

Denuncia contra el Pare Manyanet

Los dos hermanos, que antes de esa reunión ya se planteaban denunciar los hechos, contrataron a la abogada Paola Giraldo, que presentó una demanda para forzar al Pare Manyanet a pagar la indemnización. La abogada aceptó el caso porque entendió que la escuela debía pagar: "[El abusador] actuó en calidad de cura y cuando perpetró los abusos fue por la confianza que depositó su mamá y los dos niños por ser padre y profesor en este colegio".

En la denuncia de Giraldo, que estimó la justicia colombiana, la abogada denunció que "el sacerdote Lluís Picazo (…) en vez de poner a disposición la ayuda correspondiente (…) infundió miedo [a los dos hermanos] (…) además de endilgarles la responsabilidad de los hechos".

La justicia colombiana obligó finalmente al Pare Manyanet –y también a la iglesia castrense a la cual pertenecía el pederasta Freddy Orlando– a pagar a medias la reparación a los dos hermanos. Esta sentencia, asimismo, forzó al Pare Manyanet a pedir perdón como institución. "Deseo que esta noticia anime a otros alumnos de mi colegio a denunciar", expresa el hermano pequeño a este diario desde Bogotá, a través del whatsapp.

Un portavoz del Pare Manyanet insiste en que la institución "mantiene un compromiso inequívoco y un sistema protocolarizado para acoger, escuchar, dialogar, evaluar y pedir perdón"

A pesar de la sentencia de la justicia colombiana, Picazo continuó como jefe superior de la orden del Pare Manyanet hasta enero de 2024, cuando finalizó su mandato.

Para elaborar esta información EL PERIÓDICO ha trabajado con 3Cat a raíz del documental ‘La Fugida. Veritats Oculta’, coproducido por ambos medios. Un portavoz del Pare Manyanet, que no ha querido hablar con este diario, sí ha hecho llegar a 3Cat una respuesta escrita, redactada por asesores jurídicos, en la que se insiste en que la institución "mantiene un compromiso inequívoco y un sistema protocolarizado para acoger, escuchar, dialogar, evaluar y pedir perdón".