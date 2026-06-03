El incendio en Murcia sigue activo pese a una intensa noche de trabajo de más de 200 militares de la UME

Los equipos desplegados en el incendio forestal declarado este martes en el parque regional de El Valle-Carrascoy, en Murcia, han trabajado durante toda la noche sin descanso para intentar controlar un fuego que ya ha arrasado unas 117 hectáreas y que continúa activo este miércoles. La intervención ininterrumpida de centenares de efectivos ha permitido proteger las zonas más próximas a las viviendas, aunque la estabilización definitiva del incendio sigue pendiente.

Con las primeras luces del día, el dispositivo ha recuperado el apoyo aéreo, considerado clave para contener el avance de las llamas en las zonas de monte más escarpadas. El primer medio aéreo se ha incorporado a primera hora de la mañana y, según ha informado el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, se irán sumando progresivamente más aeronaves para mantener la máxima capacidad de extinción.

La noche ha sido especialmente intensa para los equipos desplegados sobre el terreno. Más de 200 militares y 70 medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han permanecido trabajando de forma ininterrumpida en las labores de extinción. A ellos se han sumado brigadas forestales, técnicos ambientales y bomberos de Murcia, conformando un amplio operativo que ha combatido las llamas durante horas en condiciones complicadas.

En total, durante la madrugada han participado más de 150 profesionales, entre ellos 83 efectivos y 44 vehículos de la UME, 48 miembros de brigadas forestales, diez técnicos ambientales y trece bomberos del Ayuntamiento de Murcia. El objetivo ha sido consolidar el perímetro y evitar reactivaciones, especialmente en las zonas altas del monte, donde el terreno y los cambios de viento dificultan las tareas.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha destacado el esfuerzo realizado por los efectivos durante toda la noche y ha subrayado que la intervención de los medios aéreos será determinante para lograr la estabilización del incendio. "Más de 200 militares y 70 medios de la UME han trabajado toda la noche en la extinción del incendio de Los Garres. El incendio continúa activo. La intervención de medios aéreos será clave para estabilizarlo", señaló.

Por su parte, López Miras ha agradecido el trabajo desarrollado por todos los profesionales movilizados. "Gracias a la gran labor de los profesionales que han trabajado sin descanso toda la noche y que continúan sobre el terreno hasta su completa extinción", afirmó.

El incendio se originó a las 15.10 horas del martes en una zona de pinar y matorral del parque regional de El Valle-Carrascoy. Su rápida propagación, favorecida por las fuertes rachas de viento y la compleja orografía del terreno, obligó a desalojar preventivamente a cerca de un centenar de vecinos de Los Garres y Lages y movilizó a unos 250 efectivos terrestres, además de once medios aéreos que trabajaron hasta la caída de la noche.

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Aunque durante la madrugada se logró mantener contenida la parte más próxima a las viviendas, varios focos permanecen activos en áreas forestales del monte. Los servicios de emergencia continúan centrando sus esfuerzos en evitar que el fuego gane terreno mientras avanzan las labores para lograr su estabilización en las próximas horas.