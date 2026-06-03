El fiscal acusa a dos personas que transportaban aves para sacrificarlas en ritos de santería en Badalona

23 de octubre de 2020. Dos personas tenían en su poder dos cajas de cartón en cuyo interior había un gallo adulto, nueve gallinas y tres codornices. La Guardia Urbana de Badalona las identificó porque las aves eran transportadas sin respetar las condiciones sanitarias, al no disponer las cajas de ventilación y, de esta manera, poner en “grave riesgo” la vida de los animales. La ONG AnimaNaturalis anunció entonces que la policía local había desarticulado un grupo que sacrificaba animales cada semana para practicar rituales de santería en dos viviendas del barrio de Canyadó. El juicio se celebra este miércoles en un juzgado penal de Barcelona.

La fiscalía solicita dos de los imputados, por ocho delitos de maltrato animal, un total de siete años y tres meses de prisión —un año por cinco delitos y nueve meses por otros tres—, además de la inhabilitación para ejercer cualquier profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. AnimalNaturales, como acusación popular, solicitan prisión e inhabilitación para estos mismos acusados y otros dos más miembros de la red.

Los acusados fueron identificados sobre las 12.00 horas de ese 23 de octubre por la policía local y las aves intervenidas fueron trasladadas a la Fundación Santuario de Gaia. Allí se constató que ocho de las nueve gallinas presentaban problemas respiratorios, tales como disnea, secreción mucosa y conjuntivitis. Pese al tratamiento antibiótico que se les suministró, cinco de ellas fallecieron como consecuencia “de las condiciones en las que habían sido transportadas por los acusados”.

La oenegé animalista AnimaNaturalis fue la que investigó las viviendas donde presuntamente los animales eran sacrificados. Los voluntarios organizaron una vigilancia y pudieron comprobar que, semanalmente, varias personas entraban en dos domicilios particulares colindantes de un bloque de pisos de Canyadó con animales enjaulados y se deshacían de sus cuerpos degollados y decapitados en un contenedor cercano.

El santero

El presunto autor de esta matanza, según se anunció en su día, era un conocido santero, originario de Argentina, que actuaba en connivencia con una mujer y con otros dos hombres de nacionalidad española, que habrían sido los encargados de proporcionarle decenas de gallinas, palomas, codornices e incluso corderos recién nacidos. El objetivo era llevar a cabo rituales de sangre, muy extendidos en el culto de la santería. El pasado 23 de octubre, la Guardia Urbana de Badalona evitó ‘in extremis’ el sacrificio de los 13 animales que fueron confiscados. “Desconocemos cuánto tiempo llevan realizándose los rituales, pero el santero tiene los dos pisos —donde sacrificaba a los animales— en propiedad desde hace más de 10 años”, explicó posteriormente la agente de la Guardia Urbana que llevó el caso. En todo este tiempo, ningún vecino del bloque abrió la boca.

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“Tampoco hubo denuncia alguna de los clientes; si no, se les habría podido imputar también un delito de estafa”, lamentó la policía. A pesar de que los llamados rituales de sangre son ilegales, hay quienes han visto en ello un negocio muy lucrativo y se encuentran anuncios, pero genéricos en internet. Los precios varían según el animal: desde 50 euros por un ave hasta miles de euros por ceremonias de iniciación o limpiezas complejas.