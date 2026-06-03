La familia de la víctima del asesinato machista de Figueres: «Queremos revisar con rigor todo lo que ocurrió durante esas 72 horas»

Perder una hija, una hermana, una cuñada, una amiga... Una muerte violenta, un asesinato, siempre es un golpe devastador para cualquier familia. Pero cuando la muerte, además de violenta, es especialmente salvaje —a cuchilladas a plena luz del día en la calle— y está rodeada de dudas sobre el funcionamiento del sistema que debía proteger a la víctima, el dolor se multiplica. Dos semanas después del asesinato de Erika, o Kimberli, como le gustaba llamarse en las redes sociales, en la plaza Josep Tarradellas de Figueres, la familia Duran García solo quiere justicia. Ejercerá la acusación particular contra Andrés Roche, autor confeso del crimen, para quien pedirá «la pena más grave que corresponda» y, al mismo tiempo, quiere «revisar con rigor qué ocurrió durante esas setenta y dos horas».

El paso de los días y el enfriamiento del foco mediático sobre un asesinato visto por todo el mundo a través de un vídeo difundido en redes sociales permiten a la familia de Erika Duran y a su entorno reflexionar mejor sobre todo lo que ocurrió durante esas 72 horas. Andrés Roche fue detenido dos veces, el domingo y el lunes, por agredir a Kimberli con mucha violencia; y el martes por la mañana, pocas horas antes del asesinato, fue puesto en libertad porque, según un comunicado del TSJC y el relato más extendido sobre el caso, la víctima «no se presentó a la cita con el forense para valorar las supuestas lesiones y no se pudo contar con su testimonio».

Una incomparecencia que la familia de Kimberli niega. Según su versión, aquella mañana Kimberli acudió a los juzgados de Figueres, tal y como había sido citada. Pero allí, pese a su evidente estado, le dijeron que para que el forense la examinara necesitaba los informes médicos del Hospital de Figueres que acreditaran la agresión. Kimberli salió de los juzgados rumbo al centro médico para recoger la documentación mientras, a la misma hora, en otro punto de los juzgados de Figueres, Roche quedaba en libertad porque, según el comunicado del TSJC, «no se dispone en ese momento de ningún informe de lesiones por parte de ninguna instancia».

Mientras en una parte de los juzgados de Figueres se le decía a Kimberli que regresara «cuando tuviera todos los papeles», en la otra el juez dejaba salir a Roche. Horas después, el asesino confeso volvería a encontrarse con Kim y acabaría matándola a plena luz del día en la plaza Josep Tarradellas. Una vez detenido en la misma plaza, Roche admitió unos hechos que no dejaban lugar a dudas. Casi inmediatamente, en otro trance difícil de asumir para la familia, las redes sociales se llenaron de vídeos sobre el crimen de la plaza Tarradellas.

«Pido el máximo respeto para su memoria y para la intimidad de su familia», explica el abogado de la familia Duran García, Yrving Navarro, quien avanza que, «como línea de trabajo», cree que el caso podría desembocar en una acusación contra Andrés Roche Cerón por un delito de asesinato con alevosía, con la «circunstancia agravante por razón de género fundamentada en la motivación machista del crimen» y «un delito de quebrantamiento de medida». Todo ello en un crimen que tiene muchas posibilidades de acabar en un tribunal del jurado y en el que la acusación particular estima que puede pedir «la pena más grave que corresponda» para Roche, que cuenta con un largo historial de antecedentes y condenas, especialmente relacionados con violencia de género contra distintas exparejas.

Navarro, sin embargo, descarta solicitar la prisión permanente revisable para Roche. «La indignación social es comprensible y la comparto como ciudadano, pero la calificación de un letrado debe ajustarse al derecho, no a la emoción del momento», argumenta el abogado de Navarro & Abogados, con sede en Figueres.

Tres días después del asesinato, el viernes 22 de mayo, el Tribunal de Instancia de Figueres decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para Andrés Roche Cerón. En nombre de la familia, Yrving Navarro deja claro que los Duran García «confían en la justicia», pero que «su encargo incluye revisar, con rigor y sin prisas, si en cada momento de aquellos tres días se activaron plenamente todos los instrumentos de protección que prevé la ley».

Yrving Navarro, abogado de la familia de Kimberli

«La familia me ha hecho un encargo claro: sostener la calificación penal más grave que en derecho corresponda contra el autor de los hechos y revisar con rigor qué ocurrió durante esas setenta y dos horas».

«La investigación policial fue diligente, pero con la familia queremos revisar, con rigor y sin prisas, si en cada momento de aquellos tres días se activaron plenamente todos los instrumentos de protección que prevé la ley».

«Pido el máximo respeto a la memoria de la víctima, que era una mujer plenamente amparada por la ley de protección integral contra la violencia de género, y a la intimidad de su familia».

«Si este caso tiene que servir para algo, que sea para recordar que el sistema de protección existe y que hay que reforzarlo allí donde falle».

«La familia confía en la justicia. Mi compromiso es trabajar, con rigor y discreción, para que esa confianza no quede defraudada».

La relación entre Erika y Roche

La familia de Erika Duran, Kimberli, conocía su relación con Andrés Roche. Una vida en pareja, más que una relación de expareja como se ha insistido estos días, marcada por los celos y el carácter violento de Andrés Roche. La convivencia con quien acabaría siendo su asesino obligó a Kimberli a dejar su trabajo en Amazon, en el centro logístico de Vilamalla, y a cambiar varias veces de domicilio. Incluso llegó a vivir en la calle durante algún tiempo.

La familia, especialmente su madre, había intentado convencer a Erika para que dejara a Roche y regresara a La Jonquera. No llegó a hacerlo. Ni siquiera después de que él la agrediera el domingo y el lunes encontró la fuerza ni la ayuda del sistema para alejarse de Roche aquel fatídico martes 19 de mayo. Una fecha que quedará grabada en la memoria de Figueres y La Jonquera. Pero, de una forma mucho más dolorosa, en la de la familia Duran García.

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Días después del crimen machista, el martes 26 de mayo, en la misma plaza donde Kimberli fue asesinada, Figueres clamaba para que su nombre y su recuerdo sirvan para proteger a otras mujeres en situaciones similares. La concentración se convirtió en un grito de denuncia para exigir protección real con un mensaje muy claro: «Cuando una mujer dice que tiene miedo, debe ser escuchada con urgencia».