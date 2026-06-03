Europa avanza en desarrollo sostenible pero retrocede en agua y biodiversidad

La Unión Europea progresa en buena parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero fracasa en dos aspectos clave: la gestión del agua y la protección de la biodiversidad terrestre. El nuevo informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicado este miércoles, constata avances en ámbitos como la igualdad de género, el trabajo digno, el crecimiento económico, la educación de calidad, la industrialización, la descarbonización y la reducción de las desigualdads.

Sin embargo, advierte de que la UE no solo no avanza en agua limpia y vida en los ecosistemas terrestres, sino que los Estados miembro se están alejando de los objetivos marcados. La conclusión es relevante porque del agua, el suelo y la biodiversidad dependen cuestiones como la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y la prevención de desastres naturales.

Tareas de seguimiento de la nutria en el río Tordera. / David Aparicio / EPC

El deterioro de los ríos, la presión sobre los acuíferos, la degradación del suelo y la pérdida de polinizadores tienen efectos directos sobre sectores como la agricultura, la industria alimentaria, el turismo, la energía y las infraestructuras.

Solo dos mejoras

En el bloque de biodiversidad continental, el informe tan solo identifica mejoras en dos indicadores: la proporción de superficie forestal y la reducción de la demanda bioquímica de oxígeno en los ríos, un dato vinculado a la contaminación orgánica del agua.

El resto de variantes empeoran. Entre ellas, destacan la contaminación por fosfatos en los ríos, el impacto de las sequías sobre los ecosistemas fluviales, la impermeabilización del suelo y la ausencia de expansión de las áreas terrestres protegidas.

Del agua y la biodiversidad dependen la productividad agrícola y la seguridad alimentaria

Este último punto demuestra que Europa está cerca de incumplir su objetivo para 2030 en materia de áreas protegidas. Actualmente, estas áreas cubren en torno al 26% del territorio comunitario, por debajo de la meta fijada por Bruselas.

Para remediarlo, la Comisión Europea reforzó su marco normativo con la aprobación del Reglamento de Restauración de la Naturaleza y la Estrategia de Biodiversidad para 2030, además de la Estrategia Forestal, y la normativa sobre productos libres de deforestació. Pero según los últimos datos, la regulación todavía no se ha traducido en una mejora tangible.

Degradación de los suelos

Sobre la degradación de los suelos, uno de los problemas estructurales, se prevé aprobar una nueva estrategia de vigilancia. Pero el documento publicado por la Comisión Europea evidencia que se está perdiendo tierra fértil y con más dificultades para absorber agua, lo que limita la restauración de los ecosistemas.

Carraca europea en vuelo / SEO Birdlife

Además, dos indicadores llamativos y esenciales para evaluar el estado de la biodiversidad, las aves y las mariposas, continúan en caída libre. Entre 2009 y 2024, las poblaciones de pájaros comunes descendieron un 8,5%. En el caso de las mariposas asociadas a los prados, el declive roza el 48%.

Gestión del agua

En el capítulo del agua, el otro Objetivo de Desarrollo Sostenible suspendido, casi todos los aspectos son negativos. El único que mejora es el grado de contaminación orgánica en los ríos. No obstante, el índice de explotación del agua empeora. Esto significa que la presión sobre los recursos hídricos naturales crece y que, en algunos casos, se extrae más agua de la que convendría para preservar los ecosistemas. A todo esto, se suman las sequías.

La contaminación de los ríos por fertilizantes agrícolas, aguas residuales y eutrofización también se acentúa. Se trata de un peligro porque altera el equilibrio de los hábitats de agua dulce. Para limitar estos daños, se crearon la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Agua Potable y la Directiva de Nitratos, que buscan proteger los ríos europeos.

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Una de las conclusiones del diagnóstico emitido por la UE es que pese a los avances en empleo, igualdad, energía o ciudades sostenibles, existe el riesgo de que algunos de estos asuntos no puedan estar sostenidos por el medio natural, cada vez más degradado. El agua y la protección de los ecosistemas son ahora mismo las dos asignaturas pendientes de cara a 2030.