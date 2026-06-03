Entidades laicas reclaman neutralidad institucional ante la visita del papa León XIV

Las entidades laicas Ateus de Catalunya, Europa Laica y la Fundació Ferrer i Guàrdia han relanzado la campaña Jo no t'espero, para denunciar el uso de fondos públicos ante la visita del papa León XIV y reclaman respeto al principio de laicidad y neutralidad por parte de las instituciones públicas.

La iniciativa, que ya se impulsó en 2010 con la anterior visita de Benedicto XVI, esta organizada conjuntamente bajo el lema "por la laicidad y contra los privilegios públicos de la visita del papa León XIV" y cuenta con el apoyo de sindicatos, asociaciones de vecinos y colectivos feministas, entre otros.

"Coincidiendo con la visita del papa en Barcelona, queremos reafirmar nuestro compromiso con la laicidad como principio fundamental de convivencia", ha afirmado la directora de la fundación Ferrer i Guardia, Hungría Panadero.

Las organizaciones laicas consideran que la visita, de carácter estrictamente religioso, no debe recibir tratamiento de visita de Estado, con el despliegue de recursos públicos que implica, ni que esta tenga privilegios institucionales para una confesión concreta.

También denuncian que los acuerdos entre el estado español y la Santa Sede, que continúan vigentes, condicionan la democracia y son una fuente de privilegios para la iglesia católica en materia de financiación, educación y fiscalidad. Estas entidades han insistido en que la iglesia vulnera derechos civiles, especialmente en relación con el aborto y la eutanasia.

Una sociedad mayoritariamente no católica

Actualmente, según los datos del informe Laicidad en Cifras 2026, las opciones de conciencia no religiosa llegan al 48% de la población catalana, situándose en un nivel similar de las opciones de conciencia religiosa. Además, 9 de cada 10 parejas se casan civilmente y respecto a la educación, el 91% de los alumnos de bachillerato no cursa la asignatura de religión, teniendo en cuenta los centros concertados y religiosos.

Aunque solo una de cada tres personas católicas se declara practicante o el 10,3% de los contribuyentes marca únicamente la X de Católica en la declaración de la renta, la iglesia recibe 333 millones de euros, según datos del IRPF 2022.

Por ello, Panadero ha señalado que este campaña no es contra las personas creyentes, ya que no pretende ser una amenaza para las creencias, sino que quiere defender que "la laicidad es la condición indispensable para que todas la convicciones puedan convivir en igualdad y es la garantía para que nadie sienta que las instituciones lo representan menos porque no se comparte una fe determinada".

Defensa de la neutralidad institucional

Entre las exigencias de las entidades laicas, destaca que se garantice la neutralidad de las instituciones públicas frente a la visita del papa y que no se destinen recursos públicos a la organización de actos de carácter confesional.

También reclaman que los representantes institucionales no participen en actos litúrgicos en calidad de cargo público y que se ponga fin al financiamiento público de las confesiones religiosas.

Defienden una educación totalmente laica, que se avance hacia la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y que se revisen los privilegios fiscales y patrimoniales de la iglesia.

Con motivo de la llegada de León XIV a Catalunya el próximo 9 de junio, las entidades han convocado una concentración ese mismo día en el paseo del Born, que está en trámite de autorización, pero prevén que sea un acto tranquilo, que acoja todas las sensibilidades y explique a la ciudadanía lo que defienden.