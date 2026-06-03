La Diputació de Barcelona destina 1,8 millones al plan de vigilancia contra incendios y desplegará a 89 profesionales

La Diputació de Barcelona destinará este año unos 1,8 millones de euros a la campaña del Plan de información y vigilancia contra Incendios Forestales. La campaña de este verano se extenderá del 17 de junio al 31 de agosto (76 días ininterrumpidos) en un horario de 13h a 20 horas, coincidiendo con las franjas de máxima afluencia a los espacios naturales y de más peligro. En total, se desplegarán 89 profesionales sobro más de 621.000 hectáreas agroforestales -el 99% de la superficie vulnerable de la provincia-.

El diputado de Prevención de Incendios, Jordi Fàbrega, defiende que se tiene que pensar en los incendios "todo el año" y recuerda que en la provincia hay 1.500 urbanizaciones en medio del bosque. De estas, un 90% tienen redactadas las franjas de protección, pero solo un 50% las han ejecutado.

El dispositivo de la Diputació de Barcelona, desplegado con la colaboración de 285 ayuntamientos y 129 agrupaciones de defensa forestal (ADF), se centra en la vigilancia de los entornos de riesgo y la sensibilización de la población. El diputado de Prevención de Incendios de la Diputació, Jordi Fàbrega, ha subrayado que la provincia de Barcelona es la "concentración demográfica más alta de toda Europa combinada con masa boscosa". "Tenemos un entorno metropolitano de 6 millones de personas en un turno de 200.000 hectáreas forestales", ha subrayado, añadiendo que "esto se suma a un contexto de cambio climático y en un clima mediterráneo".

89 profesionales

La campaña de este 2026 desplegará un total de 89 profesionales que actuarán sobre una superficie de 621.000 hectáreas agroforestales. El Plan de vigilancia e información se articula en tres líneas de actuación: la información y concienciación en la población en materia de incendios forestales con el despliegue de los informadores; el apoyo económico a las ADF para tareas de vigilancia, canalizado a través de los ayuntamientos; y el apoyo a las federaciones de ADF y al secretariado de federaciones.

Tal como ha detallado Fàbrega, desde el 2022 el modelo ha evolucionado hacia un enfoque centrado en los lugares donde los datos históricos del dispositivo identifican un riesgo de origen humano más elevado: urbanizaciones, áreas recreativas, accesos en espacios naturales y puntos de concentración de personas.

Importancia de las franjas de protección en urbanizaciones

Fàbrega ha remarcado que los incendios no solo se apagan en verano sino "durando todo el año". "Y se apagan, fundamentalmente, haciendo gestión forestal y tareas preventivas como por ejemplo la instalación de depósitos de agua, el arreglo de caminos y haciendo franjas de protección alrededor de urbanizaciones", ha subrayado. De hecho, la Diputación de Barcelona prevé invertir durante todo el 2026 alrededor de 13 millones de euros en acciones encaminadas en la prevención de incendios forestales.

Fàbrega ha recordado que en toda la provincia hay unas 1.500 urbanizaciones, de las cuales unas 1.200 están estrictamente en el área metropolitana de Barcelona y rodeadas de bosque. Solo el municipio de Vallirana tiene 23 urbanizaciones y Cervelló, una treintena. El diputado del área de prevención de incendios ha celebrado que, conjuntamente con los ayuntamientos, ya han elaborado casi un 90% de los proyectos de franjas de protección, pero ha dicho que solo un 50% han ejecutado las actuaciones. Por eso, el objetivo que tiene la Diputació es que en los próximos 10 años se puedan ejecutar todas las franjas de protección de 25 metros alrededor de las urbanizaciones. "Cortar árboles es la mejor garantía para hacer sobrevivir los bosques de Catalunya", ha subrayado.

Vertidos incontrolados al medio natural

Fàbrega ha detallado que otro de los elementos que les "preocupa" es que desde la pandemia se ha multiplicado por tres la afluencia humana al medio natural. Esto, según ha explicado, "ha comportado un aumento de los vertidos incontrolados al entorno natural". De hecho, durante la última campaña del 2025 los informadores localizaron 2.406 vertidos con riesgo de incendio forestal. Por eso, desde la Diputación se ha abierto una línea de ayudas para que los ayuntamientos puedan retirar y tratar todos estos residuos.

La Diputació de Barcelona también ha querido poner en valor el trabajo que hacen las ADF y Fàbrega ha recordado que se trata "del único caso en el conjunto de la Unión Europea y de todo el Estado español en que gente voluntaria da una parte de su vida para ayudarnos a todos". El diputado ha destacado que las ADF son una pieza "clave" en la primera intervención de un incendio y ha recordado que el año pasado hubo en la provincia de Barcelona más de 240 inicios de fuego y un total de 89 se pudieron apagar gracias a la primera intervención de las ADF.