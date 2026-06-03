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Detenidos los conductores de dos coches de alta gama por duplicar la velocidad en la AP-7

Los vehículos circulaban a 222 km/h y 210 km/h en un tramo limitado a 100 km/h en L'Aldea

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Imagen de los coches de alta gama que han duplicado la velocidad en la AP-7

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Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a los conductores de dos coches de alta gama que circulaban a 222 km/h y 210 km/h, respectivamente, en un tramo de la AP-7 limitado a 100 km/h en L'Aldea (Tarragona).

Delito vial

Según ha informado la policía catalana, los dos arrestados, de 20 y 39 años, están acusados de un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad.

Los agentes han sido alertados a las 10.00 horas de que los dos coches circulaban a "una velocidad muy superior a la permitida" en la AP-7 en dirección sur y, tras diversas gestiones de localización y seguimiento, han conseguido interceptarlos.

Los conductores están acusados de un delito contra la seguridad vial al circular en una vía interurbana a más de 80 km/h por encima del límite permitido. Este delito está castigado con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años.

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Los dos arrestados pasarán mañana a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Tortosa (Tarragona).

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