Educación
Bad Bunny sigue sonando en algunas pizarras digitales de Andalucía: "Hicimos hasta una cuenta atrás"
Desde la Consejería de Educación explican que puede deberse a "pantallas que han estado desconectadas del wifi o apagadas", por lo que no han recibido aún "la orden de borrado de la actualización"
Carlos Doncel
"Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude". Este tema de Bad Bunny aún sigue sonando en algunas pizarras digitales, tal como ha podido saber El Correo de Andalucía. Este martes a las 10:10, el artista puertorriqueño y el mensaje "A petición de Irene" no han faltado a su cita con las aulas de varios colegios e institutos andaluces, en el que ya es el cuarto día lectivo con esta incidencia.
"Sabíamos que la pizarra saltaba si estaba conectada, así que la encendimos antes de que empezara la clase", cuenta el alumno de un instituto público de la provincia de Sevilla en el que se ha vuelto a colar Bad Bunny. "Hicimos hasta una cuenta atrás todos los compañeros, porque ya sabemos a qué hora suena", asegura este estudiante. "Hoy ha sido a las 10:10. En muchas pantallas de nuestro centro sigue pasando", apunta una maestra de una escuela pública a este medio.
Esta canción puede continuar sonando "si han tenido la pantalla apagada o desconectada del wifi", aclaran desde la Consejería de Educación. "De ser así, aún no le habrá llegado a la pizarra la orden de borrado de la actualización", detallan fuentes oficiales este periódico. Una razón que explica que, desde el jueves de la semana pasada, Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, acuda cada mañana a clase.
"La seguridad y la privacidad no están en riesgo"
"No ha estado en ningún momento en riesgo la seguridad y privacidad de dato alguno de alumnado, docentes o de los propios centros educativos", aseguraron este pasado lunes desde Educación. Después de "la revisión técnica realizada tanto por la Consejería como por el proveedor SMART Technologies", se ha descartado que se produjese "un hackeo o acceso externo no autorizado al sistema en la reproducción de un archivo de audio no previsto en las pantallas digitales interactivas de los centros educativos de Andalucía".
"La incidencia partió de una actualización del sistema que propició que un usuario autorizado pudiera hacer un uso extendido, sin saberlo, de una funcionalidad de mensajería", recogía el comunicado oficial emitido por la Consejería. "De tal forma, que pudo enviar un archivo de audio (una canción elegida por el alumnado para indicar el cambio de clase) a todas las pantallas de la plataforma Smart de todos los centros educativos de Andalucía (unas 40.000), cuando lo que pretendía era programar ese audio, como venía haciendo desde el mes de abril, para las pantallas de su centro educativo".
Por su parte, SMART Technologies, empresa proveedora de las pizarras digitales, también lanzó un "mensaje de tranquilidad a los docentes, alumnado, familias y equipos directivos". "No se ha producido ningún acceso externo no autorizado, ni ha existido brecha de datos ni de seguridad. Los paneles interactivos no han sido objeto de hackeo ni de ciberataque alguno, y no se ha visto comprometida información personal de alumnado, docentes, equipos directivos ni usuarios".
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