El AMB abre el debate sobre construir un tercer túnel para Rodalies bajo la Diagonal

El diagnóstico actual de los dos túneles ferroviarios de Barcelona por los que circulan trenes de Rodalies –el de paseo de Gràcia y el de la plaza Catalunya– es claro: están al borde de su capacidad máxima y se reducirá aún más el margen con el estreno de la R-Aeroport. Aunque ambas galerías aún tienen algo de margen para absorber algunos trenes más cada hora, el crecimiento de la población del área metropolitana de la capital catalana hace pensar que la demanda para usar Rodalies cada vez irá a más, y los dos pasos soterrados –no entra en este cómputo el túnel de Alta Velocidad–, serán insuficientes. La convenciencia de un tercer túnel de Rodalies bajo Barcelona no es nueva, la propuesta consta en diferentes y planeamientos desde 2010. Sin embargo, y en contraste con el reciente acuerdo político sobre la línea orbital ferroviaria, no se han dado pasos adelante para calendarizar y presupuestar esta otra obra de gran envergadura que, según los expertos, sí representaría “el salto definitivo” para Rodalies.

Ahora, el Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM) que redacta el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), pone sobre la mesa una serie de propuestas para encauzar el asunto. Y aunque la hoja de ruta sobre la movilidad metropolitana –que está aprobada inicialmente y aún debe superar varios trámites administrativos antes de recibir el visto bueno definitivo– no cierra la puerta a ninguna opción, sí que gana números en el extenso documento la posibilidad de que el tercer túnel discorra bajo la avenida Diagonal.

“Es el eje en el que más o menos todo el mundo está de acuerdo”, resume Javier Ortigosa, jefe de la Sección de Movilidad y Estructura Urbana del PDUM. "La Diagonal es una gran vía con mucha demanda”, resume.

Cuatro paradas y una incógnita

El AMB no tiene competencias sobre la planificación de infraestructuras o del servicio ferroviario, pero sí tiene la responsabilidad de prever a corto, medio y largo plazo la movilidad en el àrea de Barcelona. Por eso, el PDUM pone sobre la mesa cómo debería ser el túnel por la Diagonal, pero deja muy abiertas las opciones de cómo conectarlo con el resto de la red de Rodalies.

El plan metropolitano propone que la nueva galería –que debería discurrir a más de 50 metros bajo tierra por debajo de líneas de metro y colectores– tenga, a nivel orientativo, cuatro paradas que permitirán conectar con otros modos de transporte público: Zona Universitaria, Av. Sarrià - Francesc Macià, Passeig de Gràcia (que enlazaría con la estació de metro de Diagonal) y Monumental.

Desde Monumental, las opciones para el extremo norte son varias. Una es que el túnel siga por la Diagonal para dar servicio al Poblenou y el 22@ antes de conectar con la R1 en la estación de Sant Adrià. Esta opción, sin embargo, deja el tercer túnel sin conexión directa con la actual estación de La Sagrera - Meridiana o con la futura estación de alta velocidad, algo que en el PDUM consideran “indispensable” para la movilidad metropolitana y, por extensión, la catalana.

Plano que inica la propuesta del tercer túnel de la Diagonal por Sant Adrià de Besòs

Por eso, ganan enteros en el documento las opciones de conectar el túnel de la Diagonal con un nuevo trazado de la R1, que se desviaría tras pasar por la estación de Alta Velocidad de La Sagrera antes de llegar a la de El Clot.

Plano que indica la propuesta de la tercer túnel de la Diagonal por la Sagrera -TAV

Otra posibilidad es que el túnel conecte directamente con el actual trazado de la R4, aunque esta opción implicaría cavar una galería cerca del ámbito de Glòries, donde el profundo túnel de la Gran Via y las afectaciones sobre el parque complicarían la operación.

Plano que indica la propuesta del Tercer túnel de la Diagonal por la Sagrera-Meridiana

La indefinición sobre estas opciones es algo buscado por el PDUM, que pretende poner sobre la mesa todas las posibilidades para que las administraciones competentes –el Ministerio de Transportes o el departament de Territori de la Generalitat, entre otros– realicen finalmente su propio plan. Y es algo que valoran muy positivamente asociaciones como Promoció del Transport Públic (PTP). “Se ha de comenzar a tener un debate en breve”, reclama el vicepresidente de la entidad, Carles Garcia.

El 'metro del Delta'

Garcia explica que la entidad aún no se ha decantado por ninguna de las opciones propuestas para conectar el túnel con la Meridiana o el Maresme, pero sí ve con buenos ojos que, desde Zona Universitaria, la galería conecte con una línea de Rodalies que alcance Cornellà y Castelldefels. Atendería así la vieja reivindicación de un 'metro del Delta', es decir, un enlace rápido entre las ciutades del pujante Delta del Llobregat y el centro de Barcelona. Es una de las opciones que propone el PDUM, que no obstante tampoco se cierra a una eventual conexión de la tercera galería con la línea de Sant Joan Despí hacia Martorell.

La opción que prefiere la PTP, de hecho, ya estaba recogida en el el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de 2010. Este documento del departament de Territori planteaba el tercer túnel de la Diagonal como una posible prolongación del hipotético ‘metro del Delta’. En 2022, el Ministerio de Transportes licitó un estudio de alternativas para esta nueva línea que volvía a poner sobre la mesa este tercer túnel, pero de momento no se le conocen resultados. El tercer túnel también aparece citado brevemente en el Pla de Rodalies como una de las actuaciones a estudiar a largo plazo, aunque sin una dotación presupuestaria específica.

El PDUM plantea empezar a estudiar el túnel por el norte de Barcelona, donde se produce un marcado efecto 'embudo' de cuatro líneas de Rodalies

Ahora, el PDUM propone un cambio de registro y separa el ‘metro del Delta’ del tercer túnel para que no se condicionen mútuamente. De hecho, Ortigosa sostiene que tiene más sentido comenzar a construir la galería desde las Glòries hacia la Zona Universitaria y no al revés. Esto se debe a que el efecto ‘embudo’ que provocan los dos actuales túneles de Barcelona se da en el acceso norte cuando coinciden las líneas del Vallès y del Maresme. “Por ahí entran la R4, la R3, la R2 Nord y también la R1”, recuerda el técnico.

¿Horizonte 2050?

Sea como fuere, unas obras de tal calado no verán la luz pronto. “Es algo que en el mejor de los casos veremos de aquí a 20 años”, aclara Ortigosa. Garcia, de la PTP, sin embargo, asegura que la obra es técnicamente viable. “Se han hecho cosas más difíciles”, resume, aunque admite que falta dimensionar la inversión que se necesitaría.

"Es algo que en el mejor de los casos veremos de aquí a 20 años" Javier Ortigosa — Jefe de la sección de Movilidad y Estructura Urbana del PDUM

Otros expertos, como el Director del Centre d'Estudis del Transport Tèrminus, Joan Carles Salmeron, abogan por llegar cuánto antes a consensos para que el tercer túnel sea una realidad hacia 2050. “Es imprescindible tener un tercer túnel en Barcelona, pero tenemos que estar todos de acuerdo en dónde hacerlo y no podemos alargarnos mucho en el tiempo porque una actuación de este estilo pueden ser 20 años o más”, defiende.

Más del doble de capacidad

A pesar de asumir ese largo plazo, el PDUM realiza el análisis de la posible demanda que absorbería el tercer túnel. El resultado es claro: una eventual galería bajo la Diagonal lo usarían más personas que las seguirían usando el túnel de plaza Catalunya. Según calcula el PDUM, el túnel de plaza Catalunya podría pasar de operar al 105% de su capacidad -como se prevé que suceda a corto plazo- a hacerlo al 68%.

Tabla que muestra la carga prevista de las líneas de Rodalies con el tercer túnel de la Diagonal

Los resultados varían ligeramente según la línea que se decida pasar por la galería. Si es la R1, usarían la línea cada día 413.655 personas frente a las 111.576 actuales, mientras que la R3 y la R4 sumarían una demanda de 356.328 usuarios. En total, usarían Rodalies a diario unas 831.318 personas frente a las 291.270 personas que lo hacen hoy en día.

Si es la R4 la que circula por el nuevo túnel, la línea pasaría de los 145.539 pasajeros diarios actuales a 420.422. La R1 y la R3, que seguirían funcionando por el túnel de plaza Catalunya, concentrarían una demanda de 394.460 pasajeros diarios y usarían Rodalies cada día 875.757 personas.

En resumidas cuentas, la red ferroviaria de proximidad doblaría ampliamente la capacidad que tiene ahora y tendría más flexibilidad para desviar trenes en caso de incidencias.