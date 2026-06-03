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Encuesta a alumnos y profesores

El 70% de los estudiantes de secundaria 'cortan y pegan' de la IA, pero solo "de manera ocasional"

La mitad de los docentes usan la tecnología de última generación para para preparar las clases o evaluar, según una encuesta de Intersindical

Cómo estudia la selectividad la generación Z: "El problema no es la IA, sino delegar en ella la tarea de pensar"

Un alumno, utilizando ChatGPT.

Un alumno, utilizando ChatGPT. / Jose Luis Roca

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Las herramientas de inteligencia artificial están generalizadas entre el alumnado de ESO y Bachillerato. Casi el 98% la utiliza, aunque reconocen que lo hacen con punto de vista crítico. Siete de cada diez estudiantes afirman que solo hacen 'corta-pega' de manera ocasional. Así lo revela un estudio sobre la aplicación de la IA en el entorno educativo realizado por el sindicato STES-Intersindical, que demuestra que el alumnado va por delante en el uso de la tecnología de última generación. Solo la mitad de los docentes (52%) usan la IA para para preparar materiales, clases o evaluar.

Más de seis de cada diez alumnos consideran que la IA les sirve para aprender y mejorar sus notas

Realizada en mayo en colaboración con el sindicato Ustec, el trabajo se basa en una encuesta realizada a 5.866 profesores y a 1.054 alumnos de enseñanzas no universitarias. Una gran mayoría del alumnado es crítico con los resultados que le ofrece la IA, solo el 27% los acepta "sin ninguna revisión y simplemente los copia y los pega en el documento". El 70% lo hace ocasionalmente.

El 90% de los estudiantes de Cantabria, el 83% de los de Extremadura y el 80% de los madrileños son los que hacen menos 'copy-paste' frente a los navarros (67%) o los vascos (43%). Más de seis de cada diez alumnos consideran que la IA les sirve para aprender y mejorar sus notas frecuentemente, sin embargo, el 52% señala que el profesorado les prohíbe en la mayoría de las ocasiones el uso de la IA para elaborar trabajos. No obstante, el 20% del alumnado aplica la tecnología de última generación para realizar esquemas y resúmenes de contenidos, el 18% como tutor personal para resolver dudas y para generar trabajos de búsqueda de información, y el 13% para generar material multimedia, como imágenes o vídeos.

Los estudiantes de bachillerato son los que más incorporan la IA y las distintas tecnologías a su ámbito académico y personal, entre el 23% y el 21%, mientras que en la ESO la cifra ronda entre el 21% y el 15%. Las herramientas como ChatGPT y NotebookLM son usadas por una media de una hora al día por casi dos de cada diez encuestados.

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El estudio refleja que el 86% de los docentes asegura haber utilizado alguna vez herramientas de IA en su labor educativa, pero casi el 94% pone de manifiesto una percepción crítica sobre estas herramientas y considera que no son totalmente fiables. De hecho, casi la mitad no cree que la IA beneficie en el proceso de aprendizaje del alumnado, y seis de cada diez está de acuerdo en que introduce sesgos de género, éticos o socioeconómicos.icado a tareas administrativas.

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