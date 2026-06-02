El viaje apostólico del Papa a España costará 25 millones de euros: casi la mitad lo financian "benefactores"

El viaje apostólico del Papa León XIV a España costará alrededor de 25 millones de euros, de los que casi la mitad (el 45%) lo financiarán "benefactores, entidades que están colaborando y donde se encuentran las principales empresas financieras, de seguros, de telecomunicaciones, hoteleras, de transporte ferroviario".

Así lo ha explicado en rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid el coordinador adjunto de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia, Fernando Giménez, que ha puntualizado que el 85% se destinará directamente a los eventos, y el resto a aspectos de logística, comunicación y preparación.

Sobre el origen del presupuesto, ha matizado que otro 30% proviene de las diferentes Diócesis implicadas en el Viaje y de la propia Conferencia Episcopal. En ese sentido, han precisado que parte del dinero proviene de las "aportaciones de los propios fieles".

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Asismimo, ha habido administraciones públicas, entre ellas los Gobiernos de Canarias y Catalunya, que han financiado el 20% del presupuesto, y un 5% proviene de pequeños donativos que se han realizado por Bizum y cuentas corrientes abiertas para la visita.