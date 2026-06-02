Verdades y mentiras sobre el preacuerdo alcanzado entre profesores y Educació: ¿qué están votando exactamente los docentes?

La sensación de final de conflicto que se respiró la noche del viernes frente al Palauet adjunto a la Conselleria de Educació fue efímera. Tras la firma del preacuerdo con el Govern por parte de Ustec y Aspepc, los dos sindicatos mayoritarios que mantenían las huelgas, parecía que empezaba a desencallarse una situación enmarañada durante meses. Quedaba aún la ratificación del preacuerdo por parte del conjunto de docentes, compromiso tanto de Ustec como de la CGT, que se desmarcó del pacto al entender que no recoge sus líneas rojas. Durante el fin de semana, las redes sociales y los grupos de profesores se han llenado de argumentos a favor y en contra del preacuerdo a menudo poco precisos y con conceptos que, en algún momento, estuvieron en la mesa pero que finalmente no aparecen en el documento. ¿Qué mejoras supone exactamente el preacuerdo? ¿Qué queda finalmente fuera? Aquí van algunas respuestas.

Según lo acordado en el preacuerdo firmado el 29 de mayo, más las mejoras ya pactadas en marzo (el incremento del 30% del complemento autonómico) y las mejoras salariales acordadas por el Gobierno de España para la función pública, la nómina docente aumentará cerca de 600 euros mensuales en cuatro años.

De estos, cerca de 450 euros proceden de los dos complementos catalanes. Por una parte, está el 30% de incremento del complemento autonómico recogido en el 'Acord de País' del mes de marzo (211 euros), así como el nuevo complemento "de mejora educativa" creado en esta última fase de la negociación y que finalmente asciende a unos 170 euros. A estos conceptos hay que añadir cerca de 50 euros derivados del incremento estatal de estos pluses. Los otros 170 euros proceden de la subida salarial estatal aplicada al resto de la nómina.

A este importe, un importante número de docentes sumarán la recuperación de "la deuda de los estadios", calendarizada en cinco años. Se trata de un complemento salarial que se obtiene cada seis años de servicio. Hasta los recortes de 2012, el profesorado podía acceder al primer estadio a los seis años, al segundo a los 12 y al tercero a los 18. La Generalitat retrasó entonces el primer reconocimiento de los seis a los nueve años, lo que desplazó también el cobro de los estadios posteriores. Ahora el Govern se compromete a abordar la 'deuda' generada por esos tres años de retraso acumulados entre 2012 y 2024, año en que se volvió a los sexenios.

También en el capítulo de incremento salarial, el preacuerdo recoge la demanda de Aspepc de crear 5.000 nuevas cátedras en secundaria: 2.500 en 2027 y 2.500 en 2028.

No es cierto, aunque sí es innegable que la negociación sobre mejoras salariales es la que ha ocupado más horas de reuniones y a la que se le han dedicado más titulares. Sin embargo, el preacuerdo también incluye, en cuatro años, el despliegue de 6.400 dotaciones para la escuela inclusiva. Esta cifra fue pactada y recogida en la comisión de seguimiento y despliegue del acuerdo del 9 de marzo celebrada el jueves pasado por la mañana entre Govern, CCOO y UGT, justo antes de la mesa de negociación con el resto de sindicatos que se celebró el mismo día por la tarde.

El documento incluye, eso sí, parte de las demandas en esta materia tanto de Ustec como de la CGT (Aspepc es el único sindicato que no apoya el modelo de escuela inclusiva).

Aunque no entra al detalle centro a centro, el documento de la mesa de seguimiento y despliegue sí especifica el número de dotaciones por especialidad y curso (entre el 27-28 y el 29-30), e incorpora figuras como integradores sociales, educadores, especialistas en educación especial o logopedas.

Las dotaciones para el curso 26-27 no están en el documento porque ya fueron aprobadas la semana pasada en el Consell Executiu. En plenas negociaciones con los sindicatos, el Govern acordó el pasado 26 de mayo la incorporación de 1.787 nuevos profesionales para este septiembre. Esta partida será la primera del despliegue de 6.400 dotaciones que recoge el pacto.

No. La llamada "cláusula de paz" social no está recogida en el preacuerdo sellado el viernes.

Pese a eso, desde la CGT aseguran que hay "jurisprudencia de sobras" para saber que si firmas un acuerdo sobre una cuestión concreta no puedes reabrir el conflicto sobre esa cuestión mientras el pacto siga vigente.

No. La consulta ofrece dos opciones: 'sí' o 'no, y me comprometo a hacer las huelgas necesarias hasta acabar el curso". No menciona de forma explícita una huelga indefinida. Esta, eso sí, es la apuesta de Ustec en el caso de que el profesorado rechace el preacuerdo que la organización defiende.

Desde la CGT –sindicato que hace campaña por el 'no' y que mantiene convocadas las huelgas, como este martes en Barcelona–, defienden, en cambio, "huelgas estratégicas en fechas clave" (este mes la agenda está cargada de días señalados, desde la visita del Papa hasta la Fórmula 1).

Si bien es cierto que en la Mesa Sectorial Docente, en principio, solo se negocian las condiciones laborales de maestros y profesores y que las de las educadoras infantiles del 0-3 [también en huelga] se abordan en sus propios espacios (en los que tienen mucha menos fuerza), también lo es que el 'Acord de país' del 9 de marzo, documento que ha marcado toda la negociación, sí recoge un apartado específico, aunque breve, titulado 'Primera etapa d’educació infantil (0-3)'. En él se establece que se constituirá una mesa tripartita formada por la Administración, las organizaciones sindicales y las patronales para "analizar las conclusiones de los trabajos técnicos sobre el modelo 0-3; valorar si las ratios son adecuadas y analizar el modelo organizativo del 0-3". Con lo que, si el acuerdo de marzo abría la puerta a tratar esta etapa –la más precarizada de la educación, con diferencia– parece que ahí sí había un margen que no se ha explorado lo suficiente.