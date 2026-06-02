Detectores de frecuencia y otras propuestas para frenar la IA en la selectividad

Catalunya, al igual que Galicia, Murcia y Aragón, ha decidido este año utilizar detectores de dispositivos electrónicos durante la selectividad para "garantizar la integridad de las pruebas". Es decir, para evitar que haya alumnos que copien utlizando la inteligencia artificial. Los detectores no detectan la IA como tal, sino señales, redes o dispositivos capaces de conectarse al exterior (móviles, pinganillos, relojes, gafas inteligentes, bolígrafos inteligentes) que podrían servir para consultar herramientas de IA o recibir respuestas durante el examen. Madrid -que estrena este unes 1 de junio la PAU- se ha apuntado también a la iniciativa, junto con la Comunitat Valenciana.

La Generalitat, a través del Consell interuniversitari, comunicó hace semanas a los centros de secundaria las principales novedades para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que en Catalunya se celebrarán los días 9, 10 y 11 y que en la mayoría de comunidades tendrá lugar los días 2, 3 y 4. Entre esas novedades, está el control de la tecnología para evitar plagios.

Con el objetivo de evitar situaciones de confusión o estrés, las autoridades han pedido a los institutos y colegios que informen a los estudiantes sobre la prohibición expresa de acceder al aula con cualquier dispositivo con capacidad de comunicación. Esto incluye teléfonos móviles, relojes inteligentes, pulseras electrónicas, auriculares (tanto visibles como ocultos) y gafas inteligentes.

Asimismo, quedará totalmente prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial a través de estos dispositivos. Como siempre, también estarán vetados los apuntes o notas que no hayan sido autorizados previamente.

Antes de comenzar el examen, los alumnos deberán apagar sus dispositivos y dejarlos en el lugar indicado por los responsables de aula junto a sus objetos personales. Solo se permitirán excepciones en casos de prescripción médica o el uso de prótesis auditivas, situaciones que deberán comunicarse previamente a la Oficina de Acceso a la Universidad.

El uso de la IA

La preocupación de los organizadores no es gratuita. La IA, con capacidad para crear nuevos contenidos como texto o imágenes, es una realidad en la vida de los adolescentes: un 85% la usa al menos una vez a la semana, según el último informe de Empantallados.com y la consultora GAD3. Con herramientas como ChatGPT, que puede contestar preguntas y redactar todo tipo de textos de forma creativa, la IA está tan normalizada en los institutos que seis de cada diez docentes están preocupados por el impacto negativo que puede provocar en la capacidad de esfuerzo del alumnado. Los maestros sospechan que los estudiantes podrían sufrir dependencia de esta herramienta para llevar a cabo las actividades escolares. El 40% de los profesores reconoce que sus alumnos han utilizado la IA para generar respuestas sin entender.

Un cero por copiar con el móvil

El año pasado, a un estudiante en Barcelona se le retiró una prueba al ser pillado copiando del móvil, aparato que, según se detalla en las normas, está estrictamente prohibido y conlleva la anulación del examen. El documento que se lee al inicio de la selectividad es claro: "Durante el examen, el alumnado debe tener siempre las dos manos visibles y las orejas descubiertas, para permitir la verificación de que no se están utilizando dispositivos auditivos no permitidos". Si se usan, y les pillan –por norma, hay tres vigilantes por aula– la consecuencia es clara: un cero en el examen.

El alumnado sí que puede hacer uso de documentos o herramientas auxiliares, tales como diccionarios, calculadoras, formularios o tablas. El uso de este material estará, en todo caso, condicionado a las características de cada materia y a los criterios de evaluación aplicables. Para la convocatoria de este junio, las comisiones organizadoras de la prueba establecerán los materiales de los que el alumnado podrá hacer uso, y, en su caso, los que no podrán ser utilizados.