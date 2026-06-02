Los robotaxis llegan a Madrid: Uber y Tesla los pondrán en marcha a finales de este año

Bienvenidos al futuro, al escenario de ciencia ficción en el que los coches viajan solos por la carretera. Antes de finales de año será posible pedir un taxi en Madrid y que venga a recoger al pasajero un vehículo sin conductor humano. Se trata de los robotaxis, vehículos de motor diseñados y construidos para desplazarse de manera autónoma sin supervisión por parte del conductor.

Este es un servicio de vehículos comercial que aún no existe en Europa. Su estreno en el continente será en la capital de España. Hay varios casos Asia, como Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi y Dubai), o China (Guangzhou o Pekín). La siguiente ciudad en sumarse a la iniciativa será Riad, la capital de Arabia Saudí.

Las primeras pruebas con pasajeros, con trayectos muy delimitados por algunos tramos cortos de la capital de España, empezarán antes de invierno

Después llegará a Europa y lo hará pues estrenándose en Madrid. Las pruebas ya están en marcha. La DGT ya ha autorizado a 44 de estos vehículos autónomos los primeros tests sobre el terreno. Por el momento, Tráfico permite la circulación de vehículos autónomos exclusivamente para pruebas e investigación a través del Programa Marco ES-AV, que consiste en un sistema de autorización oficial y el uso obligatorio de un distintivo rojo específico.

Arrancar en invierno

Está previsto que antes de invierno lleguen las primeras pruebas piloto con pasajeros, con trayectos muy delimitados por algunos tramos cortos de la capital de España. La idea, que cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, es poder implantar de forma definitiva el servicio durante el mes de diciembre.

Uber lanzará su servicio en colaboración con WeRide y Avomo

El acelerón de la tecnología en los últimos años, con el desarrollo de la inteligencia artificial, es el que ha permitido que se ponga en marcha este servicio. Los vehículos de conducción automatizada están equipados con diferentes tecnologías, como sensores de percepción del entorno, sistemas de posicionamiento, sistemas de comunicaciones, sistemas avanzados de control, sistemas de aprendizaje automático (machine learning), algoritmos complejos, controladores y actuadores. Todo esto permitirá al vehículo funcionar sin la acción de un conductor.

En Madrid son varias las operadoras de taxi y VTC que apuntan a hacerse con licencias de robotaxi. La primera en anunciarlo ha sido Uber, que lanzará su servicio en colaboración con WeRide (una de las empresas punteras en el sector de la conducción autónoma en todo el mundo) y Avomo, uno de los socios de Uber en Estados Unidos, que ya presta servicios similares en lugares como Austin (Texas) o Atlanta (Georgia).

Musk participará

Los otros servicios de VTC también se están preparando para el aterrizaje de los robotaxis. Las marcas que construirán esos vehículos serían principalmente dos: Tesla, el gigante norteamericano propiedad del magnate Elon Musk, y Waive, una empresa británica de tecnología de conducción autónoma centrada en el desarrollo de sistemas de vehículos autónomos mediante aprendizaje profundo integral e inteligencia artificial. De hecho, la firma de Musk ya cuenta con la autorización de la DGT para hacer pruebas controladas.

Según la DGT, la implantación de este servicio consistirá en tres fases bien delimitadas: una primera fase de pruebas controladas relativa a estadios iniciales o pruebas en entornos controlados; una segunda llamada 'extensiva', correspondiente a situaciones intermedias de desarrollo o impulso a la madurez tecnológica, y de extensión de entornos de operación; y una tercera llamada Fase de pre-despliegue, que será la previa a la puesta en servicio del vehículo o sistema.

Madrid es la comunidad autónoma que antes ha hecho los deberes en materia de conducción autónoma. De hecho, se espera que el próximo mes de julio se implante algún servicio de conducción automatizada en autobuses, que cubrirán líneas en el municipio de Leganés y en el campus de Cantoblanco, de la Universidad Autónoma de Madrid.