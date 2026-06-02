La primavera lluviosa y calurosa anticipa un verano de mosquitos, cucarachas y ratas en Catalunya

Catalunya encara el inicio del verano con un escenario propicio para la proliferación de plagas urbanas. Las lluvias de primavera, seguidas de un aumento rápido de las temperaturas, han acelerado la presencia de mosquitos y cucarachas en buena parte del territorio, según advierten las empresas especializadas en salud ambiental. A ello se suma una preocupación sanitaria añadida: el papel de las ratas como reservorio de enfermedades, en un contexto marcado por la reciente alerta internacional por hantavirus detectada en un crucero.

El fenómeno no es nuevo, pero sí llega cada vez más temprano. Los inviernos suaves y los episodios de calor antes de la llegada oficial del verano están alterando los ciclos habituales de insectos y roedores. Lo que antes se concentraba en los meses centrales del verano empieza ahora en primavera y obliga a adelantar campañas de prevención en viviendas, alcantarillado, equipamientos públicos y locales de restauración.

La Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental, ADEPAP, sostiene que la llamada desestacionalización de las plagas se consolida año tras año. Esto significa que las poblaciones de determinados insectos no desaparecen del todo durante el invierno o reducen mucho menos su actividad. Cuando llegan las lluvias y el calor, encuentran mejores condiciones para multiplicarse con rapidez. Uno de los principales focos de preocupación es el mosquito tigre. Esta especie, ya asentada en entornos urbanos y periurbanos, se reproduce en pequeñas acumulaciones de agua: platos de macetas, cubos, desagües, fuentes ornamentales o recipientes abandonados.

La presencia del mosquito tigre preocupa no solo por las molestias que causa, sino también por su papel como vector de enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya. En paralelo, el mosquito común mantiene relevancia sanitaria por su relación con el virus del Nilo Occidental. Las autoridades sanitarias catalanas han reforzado en los últimos años la vigilancia de estas enfermedades.

Tratamientos preventivos

Las cucarachas son el otro gran indicador de la presión ambiental que se espera este verano. Las empresas del sector aseguran que los tratamientos preventivos en redes de alcantarillado han tenido que adelantarse de nuevo, en algunos casos desde abril, por parte de varios ayuntamientos. La cucaracha americana, de mayor tamaño y habitual en el subsuelo urbano, encuentra en el calor una vía para expandirse y acceder al interior de edificios a través de desagües, grietas y otros puntos de entrada. En viviendas, bares y restaurantes también preocupa la cucaracha alemana, más pequeña y adaptada a interiores.

"Su presencia puede convertirse en un problema persistente si no se actúa de forma temprana porque se reproduce con rapidez y puede refugiarse en zonas de difícil acceso como motores de electrodomésticos", aseguran desde ADEPAP.

El tercer grupo de animales que proecupan es el de los roedores. Las ratas están presentes durante todo el año, pero su actividad suele hacerse más visible en verano, cuando aumenta la disponibilidad de residuos y se intensifica la vida en la calle. La alerta por hantavirus en un crucero del Atlántico ha vuelto a situar el riesgo de transmisión de enfermedades procedentes de animales en el debate público. Aunque las autoridades y los expertos subrayan que el riesgo en Catalunya es bajo, el episodio sirve como recordatorio de la importancia de mantener planes de control de roedores, defiende la asociación de empresas.

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El reto para ayuntamientos, empresas y particulares no pasa únicamente por reaccionar cuando aparece una infestación, sino anticiparse y reforzar las actuaciones de mantenimiento. En líneas generales, se prevé un verano con elevada presión de mosquitos, cucarachas y roedores.