Los usuarios denuncian el retraso de la primera fase de obras de la R3 entre L'Hospitalet y La Garriga "hasta después del verano"

Los peores presagios se han cumplido para los usuarios de la R3, que tendrán que esperar más de lo esperado para que los trenes circulen de nuevo entre L'Hospitalet de Llobregat y Mollet - Santa Rosa. Así lo han denunciado este martes en un comunicado varias plataformas de usuarios de la línea y la asociación Promoció del Transport Públic (PTP). La reapertura de este tramo, que hubiera supuesto el fin de la primera fase de obras de desdoblamiento de la línea, estaba prevista para este mes de mayo. Sin embargo, tal como explicó EL PERIÓDICO, la caída del muro de contención de una fábrica cementera sobre las vías que se estaban colocando en la estación de Montcada Bifurcació obligó a "replanificar el calendario de obras". Ahora, según denuncian las plataformas, la Generalitat les ha informado de que "Adif no cumplirá el plazo" y que seguramente "hasta pasado el verano" no podrá dar por acabada la actuación. De momento, las fuentes de Adif consultadas por este diario aseguran que "no se puede aproximar todavía" un calendario de reapertura porque "depende de factores ajenos" a la compañía ferroviaria.

"Denunciamos que no se haya reaccionado con la celeridad necesaria para resolver este imprevisto", lamentan los firmantes del comunicado. El muro de la cementera se desprendió el pasado 6 de marzo y tiene que ser reconstruido por completo antes de poder reabrir Montcada Bifurcació al tráfico ferroviario. Este fin de semana, algunos usuarios ya denunciaban a través de redes sociales que la pared había permanecido intacta casi tres meses. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, replicó que el muro desplomado es propiedad de la fábrica y que las obras de reparación "deben hacerse dentro de la propiedad privada". "Ha hecho falta un proceso jurídico y de concertación complicados para que Adif pueda hacer las obras", aseguró Nadal en respuesta al usuario Xavier Escribano.

Retraso general de las obras

Más allá del motivo que ha dejado la pared caída sin tocar desde el pasado mes de marzo, las plataformas que han denunciado el retraso este martes temen que, de rebote, que la segunda fase del macrocorte de la línea que empezó el pasado mes de octubre también tenga que empezar más tarde lo esperado. Tras la reapertura del tramo entre L'Hospitalet y Mollet - Santa Rosa prevista para este mayo, el resto del trazado cortado hasta La Garriga debería reabrir en enero de 2027.

El primer corte, recuerdan estas plataformas, no solo afecta a la R3, sino también a los nuevos trenes de Alstom que tienen que realizar circulaciones de prueba y también a la R7. Hace pocos días, el secretari Nadal daba por hecho que la línea que une Fabra i Puig con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no reabriría "como mínimo hasta el curso que viene".

Una línea castigada

La R3 ha sido una de las líneas más castigadas tanto por las obras programadas como por la crisis que se desató tras el accidente de Gelida. De hecho, la línea estuvo completamente cerrada desde el 20 de enero, cuando se produjo el accidente, hasta el 12 de marzo, cuando pudo restablecerse a cuentagotas el servicio entre La Garriga y Ripoll. Ahora, los trenes ya llegan hasta Ribes de Freser. Sin embargo, la línea sigue sin funcionar hasta Puigcerdà y la Tor de Querol porque Adif aprovechó el cierre para adelantar tareas de mantenimiento en dos túneles del tramo transpirenaico.