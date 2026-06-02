León XIV conquista las tiendas de 'souvenirs' de Madrid: el papa 'sin rostro' que llena camisetas, tazas y escaparates

En los escaparates del centro de Madrid ya hay espacio para León XIV. Aparece en camisetas, en tazas, en imanes y hasta en espejos de bolsillo. O mejor dicho, casi aparece. Porque quienes buscan una fotografía frontal del Pontífice en las tiendas entre la Puerta del Sol y la Plaza Mayor se encuentran con una curiosa excepción: este Papa está presente en los souvenirs, pero rara vez se le ve la cara. La mayoría de los productos están centrados en símbolos religiosos, imágenes de la Virgen de la Almudena o San Isidro, rosarios o referencias genéricas a la visita, como el recorrido previsto durante su estancia en la capital.

Y tiene una explicación. Desde la elección del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost como Papa, la Santa Sede no ha autorizado de forma generalizada la comercialización de productos con su imagen oficial, una circunstancia que ya ha llamado la atención en las tiendas situadas en los alrededores del Vaticano. Ante esta situación, fabricantes y comerciantes han recurrido a diseños alternativos.

Como ha podido comprobar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, a días de su llegada el próximo 6 de junio, no todas las tiendas tienen souvenirs del papa León XIV. En las zonas más turísticas del centro madrileño, solo dos establecimientos comercializan artículos relacionados con la visita papal. Y no es por falta de demanda. "Desde la semana pasada no para de entrar gente preguntando por souvenirs del Papa, pero hasta ayer lunes no los hemos recibido", explica a este diario una trabajadora de un céntrico negocio en la calle Postas.

Figura del papa León XIV en una tienda de souvenirs en Madrid / R.S.

Una oferta para todos los bolsillos

Aquellos que sí ofrecen recuerdos de León XIV cuentan con un catálogo para todos los gustos. Entre los artículos más económicos destacan los clásicos imanes, que se venden por tres euros y están disponibles en tres modelos: redondo, cuadrado y con forma de corazón. O las camisetas con motivos relacionados con la visita papal a Madrid, que tienen un precio de 15 euros, aunque algunas tiendas de souvenirs ofrecen una promoción de dos unidades por 27 euros.

Entre los artículos más demandados, nos cuenta otra empleada, también figuran las tazas conmemorativas, a 7,99 euros, y los rosarios, que se comercializan por 8,99 euros hasta en siete diseños diferentes. Además, los turistas pueden adquirir espejos de bolsillo por 4,99 euros en dos modelos diferentes.

Camisetas, imanes o tazas, entre los recuerdos del papa León XIV en su visita a Madrid / R.S.

Una errata de última hora

Las prisas por tener listos los recuerdos antes de la llegada de León XIV han provocado incluso algunos errores de producción. En una de las tiendas visitadas por este periódico, los empleados acababan de abrir este lunes varias cajas con mercancía recién llegada cuando detectaron una errata en algunas tote bags conmemorativas.

Ha llegado con un defecto de fábrica: le falta la “i” de “Madrid”, quedando impreso “Madrd”. “Es una pena porque aspiraba a ser uno de los artículos más vendidos”, comenta una de las trabajadoras del establecimiento. Es una pieza anecdótica dentro del catálogo de souvenirs del evento que no está disponible para el público.

Tote bag de la viista del papa León XIV a Madrid con un defecto de fábrica / R.S.

Más allá de imanes, camisetas, rosarios o bolsas de tela, la llegada de León XIV ha despertado una expectación poco habitual en el centro de la capital. Un interés que también se ha dejado notar en hoteles, apartamentos turísticos y establecimientos de hostelería, que esperan un importante aumento de clientes coincidiendo con los actos programados y la llegada de miles de fieles y visitantes a Madrid.

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A partir del sábado, el Pontífice abandonará los escaparates para recorrer las calles de Madrid en una visita histórica que reunirá a miles de fieles y visitantes. Y entonces, el rostro que apenas aparece en tazas y camisetas se convertirá en una de las imágenes más buscadas de la capital.