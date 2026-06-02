El Papa incluirá el catalán en la misa en la Sagrada Familia pero no en la bendición de la Torre

El papa León XIV incluirá el catalán en la misa en la Sagrada Família de Barcelona por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, pero no en la bendición de la Torre de Jesucristo, según el misal del viaje del Pontífice a España. Una decisión que ha despertado ya la polémica en Catalunya, al considerar que la lengua catalana queda relegada en favor del castellano.

En el misal, publicado por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas Pontificias, aparece que durante la misa se usará el catalán en pasajes, junto al castellano, pero la bendición de la Torre de Jesucristo está prevista íntegramente en castellano.

En la anterior visita de un Papa a Catalunya, Benedicto XVI también utilizó el catalán en la ceremonia de dedicación al culto de la Sagrada Família de Barcelona. En concreto, Benedicto XVI usó el catalán para iniciar y cerrar su homilía en la misa de dedicación de la Sagrada Família al culto, con referencias a la Virgen de Montserrat y a la Mercè, patronas de Catalunya y de Barcelona, respectivamente.

En la misa que celebrará el día 10 en la Sagrada Família, se seguirá el esquema de la visita de Benedicto XVI el 7 de noviembre de 2010 y también se espera que León XIV, como hizo el pontífice alemán, pronuncie la homilía comenzando en catalán y siguiendo en castellano. Así, el Papa comenzará con la bendición en catalán y habrá peticiones y lecturas tanto en catalán como en castellano.

El Pontífice recordará al inicio que la celebración es para bendecir la nueva torre de la basílica: "Queridos hermanos estamos aquí reunidos para celebrar con alegría la Eucaristía que nos hace familiares de Dios y santos por vocación, y para inaugurar la nueva torre de e Basílica, coronada por la cruz, que, como la escalera de Jacob, une el cielo y la tierra para alabanza y gloria de Dios", dirá.

En la bendición de la torre, al final de la ceremonia, el Papa pedirá a Dios acordarse "de quienes han trabajado en la construcción de esta casa de oración y de cuantos en ella encontrarán paz y consuelo". "Tú, que iluminaste a tu siervo Antoni Gaudí para dejar las realidades de este mundo y buscar las del cielo, concédenos edificar en medio de los hombres la nueva Jerusalén de tu Reino", concluirá su bendición.