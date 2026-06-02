Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora del acuerdo con Educació y la decisión de USTEC de desconvocar la huelga

Los sindicatos educativos Ustec y Aspepc (profesores de secundaria) han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre el próximo lunes y el jueves, mientras se lleva a cabo una consulta sobre el acuerdo al que han llegado con la Generalitat sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.