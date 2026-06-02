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Educación en Catalunya
Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora del acuerdo con Educació y la decisión de USTEC de desconvocar la huelga
Los profesores catalanes rechazan la subida de sueldo de 400 euros mensuales y se encierran en la conselleria
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
Los sindicatos educativos Ustec y Aspepc (profesores de secundaria) han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre el próximo lunes y el jueves, mientras se lleva a cabo una consulta sobre el acuerdo al que han llegado con la Generalitat sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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La Intersindica cifra el seguimiento de la huelga en el 18,62%
La Intersindical, uno de los sindicatos convocantes de la huelga de hoy en Girona y las comarcas de la Catalunya central pese al acuerdo alcanzado el pasado viernes entre Educació y Ustec, cifra en el 18,62% el seguimiento.
Educació cifra en poco más del 10% el seguimiento de la huelga en Girona y Catalunya central
El Departament d'Educació ha cifrado en el 10,75% el seguimiento de la huelga convocada este lunes en los centros públicos de Girona y la Catalunya central. Los datos han sido comunicados por el 82,46% de los centros donde estaba convocada. El paro actual está convocado por CGT Ensenyament y La Intersindical, y ya no lo secundan Ustec·Stes y Aspepc·Sps, que alcanzaron un principio de acuerdo con Educació el pasado viernes.
Acaba la acampada de profesores en Girona
Representantes de los profesores en Girona han levantado la acampada de 24 horas que realizaban ante la sede de los servicios territoriales de Ensenyament, porque era el plazo que tenían previsto.
Los docentes en huelga en Girona exigen que se concrete la reducción de alumnos por clase
El cerca de medio millar de docentes en huelga que se concentra este lunes ante la delegación de la Generalitat en Girona considera clave para secundar el preacuerdo entre el Departamento de Educación y algunos sindicatos que se concrete la reducción de alumnos por clase, las denominadas ratios. "Se dice que se bajarán las ratios, pero es una bajada progresiva que a cuarto de ESO o a bachillerato tardará mucho en llegar y, además, está vinculada a la natalidad, no hay un esfuerzo titánico ni una voluntad del departamento de Educación", ha añadido Pau Pagès, de la Coordinadora de Asambleas Educativas de las Comarcas Gerundenses. "Aceptamos que no se puede solucionar todo a la vez con un solo acuerdo", ha señalado a la espera de la decisión de los docentes, a la vez que ha subrayado que, con ese pacto "la realidad en las aulas no se soluciona".
"Fumata negra"
CGT acaba de anunciar en redes sociales que la asamblea educativa celebrada en el claustro de Montserrat, donde más de 200 docentes se han reunido, termina con "fumata negra". "Seguimos con las movilizaciones, esto no se detiene".
Efecto contagio en España
El sindicato CSIF acaba de anunciar movilizaciones desde septiembre en toda España en defensa de la escuela pública y para reclamar mejores condiciones para los docentes.
Los docentes ocupan Montserrat
Los docentes movilizados en la Catalunya Central que han hecho caso omiso a la desconvocatoria de las huelgas por parte de Ustec y Professors de Secundària han ocupado el claustro de la Abadia de Montserrat y han celebrado una asamblea.
Continúa la asamblea en Montserrat
CGT, el otro sindicato junto con Intersindical que se desmarcó de la desconvocatoria de Ustec a la espera de que la comunidad docente vote el preacuerdo con Educació, acaba de explicar en redes sociales que continúa la asamblea de profesores en el claustro de la abadía de Montserrat.
Tras las declaraciones de Ustec, CGT precisó que decidirán la continuidad de las movilizaciones escuchando antes las propuestas de las asambleas de centros.
"No a las migajas, seguimos en lucha"
La cúpula de Intersindical ha explicado en redes sociales que no quieren "migajas" y que siguen en lucha. El sindicato ha convocado una manifestación para mañana, 2 de junio, en el Palau Robert. Los docentes afines a la CGT y la Intersindical se desmarcaron el pasado fin de semana de la desconvocatoria de Ustec.
Profesores, en Montserrat
Los docentes de Catalunya central han ocupado el claustro de la abadía de Montserrat, donde ahora mismo se encuentran en plena asamblea.
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