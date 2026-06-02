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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora del acuerdo con Educació y la decisión de USTEC de desconvocar la huelga

Los profesores catalanes rechazan la subida de sueldo de 400 euros mensuales y se encierran en la conselleria

Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"

Los docentes bloquean la estación del Cremallera en Montserrat y dejan a decenas de turistas atrapados.

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Helena López

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Barcelona
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Los sindicatos educativos Ustec y Aspepc (profesores de secundaria) han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre el próximo lunes y el jueves, mientras se lleva a cabo una consulta sobre el acuerdo al que han llegado con la Generalitat sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.

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