Huelga de profesores en Barcelona y Catalunya: ¿Dónde es hoy martes 2 de junio y dónde toca mañana miércoles?

Las huelgas de maestros y profesores de los colegios e institutos de Catalunya continúan en marcha a medio gas. Los sindicatos mayoritarios Ustec-STEs y Aspepc llegaron el pasado viernes a un preacuerdo con la Conselleria d'Educació, pero ello no supone que el conflicto haya acabado.

De entrada, se está llevando a cabo una consulta entre los docentes para ver si aceptan ese pacto. Mientras se desarrolla, estas centrales mayoritarias han desconvocado los paros territoriales de esta semana (la huelga general del viernes sigue en pie a la espera del resultado de la consulta).

En cambio, los sindicatos minoritarios CGT e Intersindical se han desmarcado del preacuerdo y mantienen las movilizaciones previstas. Por tanto, la convocatoria de huelgas continúa activa, si bien cabe esperar que el seguimiento sea menor.

Aumento de salarios

El incremento de los sueldos es la principal reivindicación de los docentes en estas protestas, además de mayores recursos para los planes de inclusión en las aulas y una reducción de la burocracia.

Las movilizaciones estaban convocadas en un principio por los sindicatos mayoritarios Ustec y Professors de Secundària (Aspepc), junto a la CGT y la Intersindical. Estos colectivos consideran insuficiente el pacto firmado por CCOO y UGT con el Govern, que pretendía cerrar el conflicto con un alza salarial de 3.000 euros anuales para 2029 y el pago de 50 euros por noche por los días de colonias, entre otras medidas.

Cinco días de huelga en cada escuela o instituto

El actual ciclo de protestas consta de un total de 17 días de huelga, por territorios y niveles educativos: tres de carácter general (las de los pasados martes 12 de mayo y miércoles 27 de mayo, y el próximo viernes 5 de junio) y dos jornadas más por territorio. De llevarse a cabo al completo las movilizaciones convocadas en primera instancia, cada colegio o instituto sufriría cinco días de huelga en menos de un mes.

A esto se añadieron dos jornadas de paro adicionales en la etapa 0-3 años. Estos centros educativos participan también en las huelgas de toda Catalunya, pero no en las territoriales.

Hoy, huelga en Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià

El paro de hoy, martes 2 de junio, afecta a los centros educativos de Barcelona y el resto de municipios de la comarca del Barcelonès (L'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs).

Aunque Ustec-STEs y Aspepc se hayan descolgado de la convocatoria, CGT y la Intersindical mantienen la huelga, por lo que todos los docentes tienen derecho a sumarse a ella. No obstante, el hecho de que los sindicatos mayoritarios no la respalden presagia un seguimiento más bajo que el de anteriores jornadas de protesta, como ya ocurrió ayer lunes en Girona y la Catalunya Central.

Mañana, miércoles 3 de junio, será el turno de los colegios e institutos de Tarragona y Terres de l'Ebre.

Esta es la convocatoria de huelgas día a día:

Jueves 7 de mayo: etapa 0-3 años.

etapa 0-3 años. Martes 12 de mayo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona.

huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona. Miércoles 13 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.

Baix Llobregat y Penedès. Jueves 14 de mayo: Girona y Catalunya Central.

Girona y Catalunya Central. Viernes 15 de mayo: Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Lleida, Alt Pirineu y Aran. Lunes 18 de mayo: Barcelona y resto del Barcelonès.

Barcelona y resto del Barcelonès. Martes 19 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Miércoles 20 de mayo: etapa 0-3 años.

etapa 0-3 años. Jueves 21 de mayo: Tarragona y Terres de l'Ebre.

Tarragona y Terres de l'Ebre. Miércoles 27 de mayo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya.

huelga en todos los centros educativos de Catalunya. Jueves 28 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Viernes 29 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.

Baix Llobregat y Penedès. Lunes 1 de junio: Girona y Catalunya Central.

Girona y Catalunya Central. Martes 2 de junio: Barcelona y resto del Barcelonès.

Barcelona y resto del Barcelonès. Miércoles 3 de junio: Tarragona y Terres de l'Ebre.

Tarragona y Terres de l'Ebre. Jueves 4 de junio: Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Lleida, Alt Pirineu y Aran. Viernes 5 de junio: huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona. Los sindicatos mayoritarios todavía no la han desconvocado, a la espera del resultado de la consulta sobre el preacuerdo con Educació.

El calendario inicial de movilizaciones difundido por los sindicatos al principio del ciclo de huelgas. / Ustec

Servicios mínimos

Para estas huelgas, la Generalitat ha decretado unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas en las etapas de infantil, primaria y ESO. Durante las jornadas de paro también tendrá que estar presente en cada centro educativo al menos un miembro del equipo directivo, según el edicto publicado por el Departament de Treball.

En los centros de educación especial deberá trabajar el 50% de las plantillas, mientras que en las guarderías se ha establecido un mínimo del 33% de los trabajadores. Además, los servicios mínimos prevén que se mantenga la mitad del personal de comedor, cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Rechazo a las salidas y colonias el próximo curso

Además de este ciclo de huelgas, los docentes catalanes habían impulsado otras medidas de protesta como el rechazo a realizar salidas y colonias el próximo curso. Este tema ha quedado fuera del preacuerdo entre los sindicatos mayoritarios y Educació.

Más de 1.200 colegios e institutos se sumaron a la campaña 'Aturem les sortides educatives i les colònies', según ha informado Helena López en EL PERIÓDICO. Los claustros de estos centros se manifestaron a favor de dejar de hacer salidas escolares y colonias con pernoctación "hasta que Educació implemente mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público" .