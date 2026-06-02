Los psicólogos coinciden: "El orden de nacimiento es uno de los factores que influyen en la personalidad"

Un estudio de la Universidad de Oslo, publicado en la revista 'Science', ha revelado que existe relación directa entre la inteligencia y el orden de nacimiento de los hermanos. Concretamente, el informe ha destacado que los hijos mayores tienen una media de coeficiente intelectual (CI) más alta que los menores. Para llegar a esta conclusión, el estudio ha analizado el material académico de la instrucción militar de 240.000 hombres noruegos.

Los primogénitos han presentado una media de 103,2 de CI, mientras que los que nacieron en segundo lugar han hecho lo propio con 101,2 y los más pequeños, uno de 100. Los autores del estudio, Petter Kristensen y Tor Bjerkedal, han recalcado que esta diferencia no se debe a una cuestión biológica, sino a la forma de crianza: los padres cambian con el paso del tiempo -es posible que también tengan situaciones económicas o niveles de madurez diferentes-, por lo que cada hijo puede recibir una atención de diferente intensidad con normas más o menos estrictas.

Personalidades distintas

Según una investigación llevada a cabo por la Universidad de Illinois, publicada en la revista 'ScienceDirect', ser el primer, segundo o último hijo también tiene una alta incidencia en el desarrollo de la personalidad durante la infancia y la adolescencia. Los líderes de la investigación, Rodica Ioana Damian y Brent W. Roberts, analizaron la personalidad de 377.000 estudiantes de secundaria estadounidenses pertenecientes a diferentes orígenes étnicos y culturales, y demostraron que los primogénitos suelen ser los más extrovertidos, simpáticos y voluntariosos.

Asimismo, los resultados mostraron que cuentan con una mayor predisposición a tomar la responsabilidad dentro de la unidad familiar. Los hermanos medianos, en cambio, tienden a asumir el rol de negociadores entre los mayores y los más pequeños y son más independientes, ya que no reciben la misma atención que el resto. Y, en el caso de los más pequeños, el estudio indica que son los más despreocupados y divertidos, pero también los más rebeldes.

Como explica la psicóloga Diana Jiménez, "el orden de nacimiento es uno de los muchos factores que influyen en la formación de la personalidad". A su vez, "es cierto que también influyen otros factores como el tipo de cuidador que has tenido, cuántos cuidadores has tenido en tu infancia, la diferencia de edad entre los hermanos, cómo de importante era tener un género u otro en tu familia. Es decir, influyen muchísimas cosas". Cuando esto no se cumple es porque "puede haber problemas o bien en la relación de los padres, o bien en las relaciones entre los hermanos".

¿Qué hay de los hijos únicos?

La psicóloga Linda Blair expuso en una entrevista para 'BBC Mundo' que los hijos únicos suelen tener una excelencia académica y lingüística: "Esto ocurre por el aporte lingüístico de los padres, que no se ve interrumpido por el de otros niños, que tampoco proviene de sus pares, y que es necesario para el desarrollo del cerebro en los primeros 24 o 36 meses de vida”. Por otro lado, señaló que “se vinculan con más facilidad con personas de más edad, porque hacen eso todo el tiempo”.

No obstante, no tener hermanos también puede ponerlos en una situación de desventaja: Adriean Mancillas, autora del libro 'Challenging the Stereotypes of Only Children: A Review of the Literature and Implications for Practice' ('Desafiando los estereotipos sobre los hijos únicos: una revisión de la literatura e implicaciones para la práctica'), muestra que los hermanos pueden tener un efecto protector cuando hay en el hogar una relación disfuncional entre los padres.

Otra carencia -en este caso, notada por Blair- es la poca comodidad en entornos caóticos y la falta de la llamada 'inteligencia de calle'. La psicóloga se refiere a ese tipo de inteligencia intuitiva y práctica “que te permite reconocer rápidamente qué es lo que alguien va a hacer y que realmente no puedes aprender si no convives con gente de una edad similar".

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