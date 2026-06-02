El Govern impulsa dos nuevos parques naturales en plena crisis laboral con sus trabajadores

El Govern sienta las bases para la creación de dos nuevos parques naturales, el de L'Albera y el del Montsec. Este movimiento político llega en plena crisis interna con los trabajadores de la dirección general de Políticas Ambientales y de los espacios naturales protegidos. La plantilla mantiene el pulso con la conselleria por la gestión del fin de 38 contratos temporales, una situación que el Departament asegura haber resuelto pero con la que los trabajadores afectados no están de acuerdo.

En este contexto, la conselleria liderada por Sílvia Paneque iniciará próximamente las consultas públicas previas para declarar como parques naturales L'Albera y el Montsec. Es el primer trámite obligatorio para recoger aportaciones ciudadanas y alegaciones. No obstante, este paso burocrático se completará con reuniones informativas en el territorio.

Observatorio astronómico del Montsec. / El Periódico

A estas protestas, se suman las de la Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN), que ha exigido políticas efectivas de protección de la naturaleza. Cabe señalar que más de la mitad de los parques naturales existentes gestionados por el Govern no disponen del Plan de Protección obligatorio.

Tres de cinco

Estos dos espacios serán los siguientes en la hoja de ruta que avanzó EL PERIÓDICO para sumar cinco nuevos parques naturales en Catalunya. El de las Muntanyes de Prades, Poblet y la Serra de la Llena es el más avanzado y está a punto de entrar en vigor, aunque con un perímetro recortado respecto a la propuesta inicial. Después de L'Albera y el Montsec quedarán pendientes el Garraf y la Alta Garrotxa, cuyos trámites no empezarán esta legislatura.

En el caso del Montsec, la primera reunión informativa está prevista para el 9 de junio. En L'Albera, el proceso ya arrancó en marzo, cuando se comunicó el inicio del procedimiento a la Junta Rectora del PNIN (Paratge Natural d'Interès Nacional) y con los alcaldes de la zona.

El Govern quiere tramitar en paralelo la declaración de los nuevos parques y sus respectivos planes de protección para dar respuesta a uno de los problemas enquistados en la gestión de los parques naturales, la ausencia de planes de gestión y protección efectiva. La idea es que los espacios nazcan ya con un instrumento de ordenación y gestión que establezca cómo equilibras la conservación de la fauna y la flora con las actividades previstas en la zona.

"La nueva figura permitirá proteger mejor a los espacios pero que a la vez dinamizará estos territorios" Sílvia Paneque — Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

La declaración de L'Albera, un espacio que incluye hábitats de interés prioritario y varias especies protegidas, responde a una reivindicación antigua de los municipios del entorno, después de que en 2023, un total de 19 ayuntamientos, además del Consell Comarcal, la Diputació de Girona y la Delegación del Govern en Girona, aprobaron mociones para reclamar el parque natural.

Una de las visitas de la consellera Paneque a las Muntanyes de Prades. / Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

El Montsec, por su parte, es uno de los grandes espacios pendientes de protección en el Prepirineo. Los primeros intentos para declararlo parque natural se remontan a principios de los años ochenta, y en los últimos años el proyecto ha vuelto a tomar fuerza con el apoyo de entidades ambientalistas. En este caso, algunos ayuntamientos también lo solicitaron.

"Consideramos que la nueva figura permitirá proteger mejor a los espacios pero que a la vez dinamizará estos territorios y ordenará los usos públicos y tradicionales", defiende Paneque.

Ampliaciones

En paralelo, Territori ha abierto también las consultas públicas previas para ampliar los parques naturales Aiguamolls de l'Empordà y el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La propuesta busca ajustar límites, incorporar sectores próximos con valor ambiental que ya se consideran protegidos pero que no forman parte del perímetro del parque. Otra ampliación sobre la mesa es la del parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.