“Fes les PAU en pau”: Catalunya lanza una nueva campaña para reducir el estrés de los alumnos que harán la selectividad

El Departament de Recerca i Universitats pone en marcha la campaña 'Fes les PAU en pau', una iniciativa dirigida a los estudiantes que en los próximos días afrontarán las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), con el objetivo de promover el bienestar emocional y contribuir a reducir el estrés y la ansiedad que a menudo acompañan este momento académico.

La iniciativa se impulsa conjuntamente con el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), el órgano de coordinación del sistema universitario catalán que, a través de la Oficina d'Accés a la Universitat organiza y gestiona las PAU. Con esta campaña, el Departamento y el CIC refuerzan su compromiso de acompañar a los estudiantes no solo en los aspectos académicos y organizativos de las pruebas, sino también en su bienestar emocional.

Pacte Nacional per a la Salut Mental

La campaña se enmarca en el despliegue del Pacte Nacional per a la Salut Mental de Catalunya, que promueve una visión integral de la salud mental y el bienestar emocional en todos los ámbitos de la sociedad. En este contexto, el departament impulsa acciones específicas de sensibilización y acompañamiento dirigidas a los jóvenes en momentos de especial exigencia académica, como es el caso de las pruebas de acceso a la universidad.

La campaña quiere transmitir un mensaje de confianza, serenidad y acompañamiento a los miles de jóvenes que culminan una etapa educativa y se preparan para iniciar los estudios universitarios. A través de diferentes acciones comunicativas, se recuerda a los estudiantes que las PAU son una oportunidad para demostrar los conocimientos y las competencias adquiridos a lo largo de los años, y no una prueba que determine su valor personal ni su futuro.

Planificar, hábitos, desconexión y confianza

Bajo el lema 'Fes les PAU en pau', la iniciativa ofrece recomendaciones sencillas pero efectivas para afrontar los días previos a los exámenes: planificar adecuadamente los últimos repasos; mantener hábitos saludables de descanso y alimentación; reservar espacios de desconexión y confiar en el trabajo realizado durante el curso.

La campaña cuenta con la participación de varios concursantes del programa 'Eufòria', que han grabado mensajes dirigidos a los estudiantes para compartir experiencias personales sobre la gestión de los nervios ante los grandes retos y animarlos a afrontar las pruebas con confianza. También incluye cuñas radiofónicas, contenidos para redes sociales y diversos materiales digitales de sensibilización.

Familias y amistades

La iniciativa pone especial énfasis en el papel que desempeñan las familias, las amistades y el profesorado en el acompañamiento emocional de los estudiantes. En este sentido, la campaña reconoce la labor educativa y de apoyo que estos colectivos han desarrollado a lo largo del curso y los invita a seguir transmitiendo confianza y serenidad durante estos días.

Con esta acción, el departamento quiere contribuir a generar una mirada más positiva y saludable sobre las PAU, reforzando la idea de que el esfuerzo acumulado durante años es la mejor preparación para afrontar los exámenes con garantías.

Porque, más allá de los resultados, lo más importante es llegar a este momento con confianza, serenidad y bienestar.