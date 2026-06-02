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Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 2 de junio de 2026

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El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).

En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.

Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.

El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.

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El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.

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