Un desmayo en un instituto de València aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: "Superamos los 33 grados en algunas clases"

Una alumna del IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna (València) ha sido trasladada este martes al centro de salud tras sufrir un desmayo durante la jornada lectiva. Según ha podido saber este diario, la menor recuperó la consciencia en el propio instituto y se encuentra en buen estado.

El episodio ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las altas temperaturas en las aulas, una de las múltiples reivindicaciones llevadas a cabo por el profesorado en esta huelga educativa indefinida, que arrancó el 11 de mayo. Fuentes del centro señalan que la estudiante ya había sufrido anteriormente episodios similares, aunque apuntan a que las elevadas temperaturas registradas en las instalaciones podrían haber contribuido a agravar la situación.

Algunas aulas del centro superan los 33 grados durante los meses de más calor. Según explican desde el instituto, el alumnado ya registró estas temperaturas el pasado mes de junio y advierte de que la situación se repite cada año con mayor intensidad, por lo que no descartan que este curso se alcancen valores similares o incluso superiores. De hecho, algunos alumnos ya sufrieron golpes de calor el año pasado.

Los problemas derivados del calor y la falta de ventilación se repiten cada año en el centro, cuyas instalaciones no han sido objeto de una reforma integral en más de seis décadas. Desde el instituto advierten de que el edificio "no está preparado para soportar estas temperaturas", una situación que afecta al desarrollo normal de las clases durante los meses más cálidos.

Las deficiencias también se hacen patentes en invierno. Según explican desde el centro, las bajas temperaturas obligan a destinar una parte importante del presupuesto al sistema de calefacción para garantizar unas condiciones mínimas de confort en las aulas. El IES Jaume II el Just está pendiente de un proyecto de reforma desde 2021. Las competencias fueron primero delegadas al ayuntamiento en el plan Edificant y tras las elecciones de 2023 el nuevo Consell optó por recuperarlas. Sin embargo, las obras siguen sin ejecutarse.

La AMPA del instituto ya remitió una carta hace unos meses a la Dirección General de Infraestructuras Educativas, en la que denunciaba la situación del centro. En ella, alertaban de los problemas de calor, la falta de ventilación o las deficiencias en los sistemas de climatización, electricidad y saneamiento.

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Los padres señalan que actualmente más del 70% del presupuesto del centro se va en gastos de mantenimiento. En la misiva lamentaban que "durante el mes de junio, los mismos alumnos registraron temperaturas que superan los 37 grados en las aulas, diez grados por encima del límite establecido por el Real Decreto 486/1997, que regula la temperatura máxima óptima en 27 °C, y en septiembre está pasando lo mismo".