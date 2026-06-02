Profesores contrarios al preacuerdo con Educació bloquean el acceso a la Casa Batlló

Un centenar de docentes en huelga protestan a las puertas de la Casa Batlló de Barcelona, en el paseo de Gràcia, bloqueando los accesos. La protesta ha impedido que la Casa Batlló pudiera abrir sus puertas este martes por la mañana. Los manifestantes han llegado a pie desde la plaza de Urquinaona y han montado mesas y sillas delante del acceso al edificio. Esta acción se enmarca en la jornada de huelga en el Barcelonès, un paro que, pese al preacuerdo alcanzado el viernes, mantienen CGT, la Intersindical y la COS.

Los manifestantes llevan camisetas amarillas y pancartas, como una en la que se puede leer: “Illa rectifica, la educación pública peligra”. Pasadas las nueve de la mañana, los manifestantes han cortado el Passeig de Gràcia, a la altura de la calle Aragó. A las doce saldrá una marcha desde el Palau Robert (Diagonal Passeig de Gràcia).

Cortado el Passeig de Gràcia

A los manifestantes que han llegado a pie se han sumado los que han participado en dos marchas en bicicleta por la ciudad. Los primeros en llegar han sido un centenar que han salido de Fabra i Puig minutos después de las ocho de la mañana y han cortado, en un primer momento, la avenida Meridiana de entrada a Barcelona. Esta columna ha llegado unos diez minutos antes de las 9.30 horas. Un poco más tarde ha llegado una segunda marcha en bicicleta, que ha salido de la zona de La Campana, en la Gran Via.

Una vez agrupados todos los manifestantes, se han congregado unas 300 personas, que han continuado bloqueando el acceso a la Casa Batlló y cortando el paseo de Gràcia, desde Gran Via hasta Mallorca. Una protesta parecida llevaron a cabo días atrás en la Sagrada Família, otro polo turístico de la ciudad.