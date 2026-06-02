Catalunya activa los avisos frente a inundaciones tras la previsión de lluvias torrenciales de este martes en la provincia de Girona

El Servei Meteorològic de Catalunya advierte de la llegada de lluvias torrenciales que podrían descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos a lo largo de la tarde de este martes en varios puntos de la provincia de Girona. En total, hay casi una decena de comarcas en la provincia en aviso ante este fenómeno que arrancará a partir del mediodía y se podría extender hasta la noche. Las zonas más señaladas, donde se ha activado un aviso de nivel naranja, son el Ripollès y la Garrotxa, donde las lluvias podrían descargar con fuerza y causar anegaciones. Protecció Civil, por su parte, ha activado la fase de alerta de su plan frente a inundaicones y pide a la población extremar las precauciones mientras dure este episodios y, sobre todo, alejarse de ríos, rieras y barrancos.

Este martes están en aviso amarillos el Alt Empordà, Pla d'Estany, Gironès, Selva, Osona, Lluçanès y Berguedà. A estos se suman los avisos naranja de Ripollès y Garrotxa. En todas estas zonas se prevén chubascos potencialmente torrenciales que podrían descargar grandes cantidades de agua en muy poco tiempo. Meteocat afirma que las lluvias más intensas tendrán lugar entre las dos de la tarde y las ocho de la noche y corresponden a un grado de peligro máximo de 3 sobre 6. También se han activado avisos de cara al jueves por la tarde, cuando todo apunta a que podría darse otra tanda de lluvias torrenciales en la zona y, en algunos casos, hasta extenderse a otras comarcas de la Catalunya central.

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Hacía ya días que los modelos apuntaban a la formación de chubascos y tormentas a lo largo de esta semana. Sobre todo después de la irrupción de la masa de aire frío sobre la Península Ibérica que, paralelamente, ha conseguido disipar el episodio de calor extremo registrado durante las últimas semanas. En Catalunya, además de lluvias, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), advierte de rachas de viento de hasta 60 km/h en el Empordà así como la posibilidad de que se den olas de más de 3 metros en la zona.