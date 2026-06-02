Atascos kilométricos en la M-30, vagones del Metro llenos...: Madrid se convierte en una ratonera a cuatro días de la llegada del Papa

"Jope, Papá, lo que no me pase a mí... Mi primer día de trabajo y ya voy a llegar tarde. El Metro va superlento y he mirado para salir y coger un autobús y tarda una hora y diez. Qué mala suerte". El lamento de una joven de 25 años, con su mochila al hombro en una línea 6 (circular) en cuyos vagones no cabe un alfiler pese a ser ya las 10 de la mañana pasadas, dibuja muy bien el panorama circulatorio de Madrid a escasos cuatro días para la llegada del Papa.

Las obras en puntos clave de la ciudad -Legazpi, Madrid Norte y túnel de Ventas- sumadas a los cortes al tráfico por los preparativos de la visita del Papa León XIV, que el sábado aterrizará en Madrid en el inicio de su viaje apostólico a España, han convertido la capital en una ratonera con kilométricos atascos tanto en las vías de acceso a la ciudad -la A-3 y la A-2 habían además registrado accidentes esta mañana, según la DGT- como en la vía de circunvalación de la M-30 y en muchas calles de la almendra central.

Hasta 30 minutos de atasco se podía encontrar uno en la M-30 a lo largo de toda la mañana, tal y como han relatado conductores a EL PERIÓDICO. La situación dentro de la ciudad también ha sido mala en algunos puntos, si bien, según dijo ayer el alcalde, José Luis Martínez Almeida, la semana había empezado "mejor de lo esperado".

La zona más problemática, sin duda, es el entorno de la Plaza de Cibeles y Plaza de Lima, donse se celebrarán los actos más multitudinarios de la visita del Papa que, en total, sumarán 1,8 millones de asistentes.

Lo peor, previsiblemente, ocurrirá mañana, cuando se corten totalmente el tráfico en estos dos puntos, lo que colapsará aun más la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha diseñado un dispositivo sin precedentes para la ' Visita del Papa León XIV , en el que además se contará con el despliegue de un dispositivo especial reforzado de Policía Municipal y Agentes de Movilidad que velará por satisfacer las necesidades en materia de movilidad y seguridad durante los preparativos y la celebración de los eventos y que se irá adaptando a las necesidades que puedan surgir.

Ante este panorama y la previsión de que vaya a peor, el Ministerio de Trabajo ha hecho un llamamiento este martes a las empresas para que faciliten al máximo el teletrabajo estos días tanto en Madrid y Barcelona como en Canarias.