Catalunya da el primer paso para concentrar en una ventanilla única las 50 ayudas sociales de siete conselleries

El Govern dará este martes el primer paso para que todas las ayudas y prestaciones sociales de la Generalitat, independientemente de la conselleria o del organismo del que dependan, lleguen a la ciudadanía a través de una ventanilla única. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Consell Executiu aprobará en su reunión semanal la creación de la Comisión Interdepartamental d’Integració de Prestacions i Ajuts, que tendrá un año desde su constitución para impulsar un plan para desarrollar este nuevo modelo integrado. La idea es que en los próximos años, cualquier ciudadano, empresa o entidad interesada en acceder a alguna ayuda o prestación social lo pueda hacer desde una misma ventanilla, sin tener que preocuparse de quién gestiona esa ayuda.

A largo plazo la idea es que algunas ayudas se den de manera automática, sin que los interesados lo soliciten, como ya sucede en países de la UE

A fecha de hoy, la Generalitat está gestionando cerca de 50 prestaciones diferentes que llegan a unas 490.000 personas, según datos de la Conselleria de Drets Socials, que capitaneará la iniciativa. Sin embargo, ahora, esta cincuentena de ayudas se vehiculan a través de siete conselleries diferentes: Salut, Justícia, Habitatge, Educació, Empresa i Treball, Igualtat i Feminisme o Economia, además de Drets Socials, que es la que más ayudas entrega. Esta dispersión genera duplicidades –cuando las ayudas se entregan con fines similares– y una mayor dificultad de los ciudadanos para conocer y acceder a las prestaciones.

Todas estas conselleries, acompañadas también por el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), formarán parte de esta nueva Comisión Interdepartamental que echará a andar este martes. El nuevo órgano estará asesorado por un equipo técnico especializado de cinco personas que tendrán como principal objetivo la redacción de un ‘Pla d’Integració del sistema de prestacions i suports econòmics’.

Unificar programas informáticos

Su cometido durante este año será estudiar cómo se están vehiculando las diferentes ayudas sociales, tanto por los requisitos que se exigen como los sistemas informáticos que utilizan o la facilidad de su acceso. El estudio tiene que permitir trazar un plan para que los diferentes departaments colaboren más entre sí, unificar los diferentes programas informáticos que se usan hoy para estas ayudas y simplificar el procedimiento de acceso.

Así, aunque queda al menos un año para saber los detalles del plan, el objetivo es que un ciudadano pueda informar de algún modo de sus necesidades y que, automáticamente, pueda saber a qué ayudas puede acceder. A más largo plazo, la idea es que la simplificación del sistema de prestaciones vaya a más y permita, por ejemplo, entregar algunas ayudas de manera automática, sin que los interesados deban solicitarlo. Es algo que ya sucede en otros países de la Unión Europea como Bélgica o Estonia.

El equipo de técnicos que acompañará a la Comisión Interdepartamental tendrá un presupuesto de 400.000 euros anuales y se prevé que su labor se prolongue durante tres años; uno para la redacción del plan ocupe unos tres años en total. Será el departament de Drets Socials el que asuma el gasto total de 1,2 millones de euros. El programa se enmarca en la estrategia de la Generalitat para renovar, digitalizar y simplificar la burocracia de los trámites Administrativos de la ciudadanía.

A la espera de ventanilla de Drets Socials

Antes de que salga adelante esta ventanilla única general de la Generalitat, debería entrar en vigor la ventanilla única propia del departament de Drets Socials, que lleva años anunciada y aún no se ha estrenado. En una entrevista reciente con EL PERIÓDICO, la consellera Mònica Martínez Bravo aseguró que la ventanilla estaría operativa “después del verano”.

Fuentes del departament aseguran que la nueva Comisión Interdepartamental no interfiere con el desarrollo de su ventanilla propia y que el comité de expertos tendrá que integrarla en su propuesta. De momento, sigue pendiente el traspaso a Catalunya del Ingreso Mínimo Vital (IMV), indispensable para que esta ventanilla se ponga en funcionamiento.