«Salga lo que salga en la votación del preacuerdo con Educació, habrá que seguir movilizados»

Mientras los docentes votan desde este lunes y hasta el jueves al mediodía si validan o rechazan el preacuerdo alcanzado con el Departament d’Educació (la consulta la realizan los sindicatos USTEC, CGT y La Intersindical) y después de la jornada reivindicativa y de los conciertos de ayer, más de 400 miembros de la comunidad educativa de las comarcas gerundenses se han reunido esta mañana ante la sede de la Generalitat en Girona para debatir su contenido y poner en común las necesidades «reales» de los centros, después de tres semanas de movilizaciones, jornadas de huelga, cortes de carreteras y manifestaciones.

El encuentro, convocado por la Coordinadora d’Assemblees Educatives de las Terres Gironines, ha dividido a los participantes en siete grupos de trabajo para analizar las necesidades de cada ámbito y valorar si quedan recogidas en el texto que se somete a votación. Los espacios de debate han abordado la escuela inclusiva, las ratios, los salarios, la defensa de la educación pública, la democratización de los centros y reducción de la burocracia, la incorporación de otros colectivos educativos y un «cajón de sastre» que incluye cuestiones como las cátedras, el currículum o la inmersión lingüística.

El miembro de la Coordinadora, Pau Pagès, ha remarcado que «todo ha ido muy deprisa durante el fin de semana y ha habido muchísimo ruido informativo; creemos muy necesario ahora, para poder votar, que todo el mundo tenga claro qué hay en este acuerdo y qué ha quedado fuera». Con todo, Pagès ha subrayado que desde las asambleas no animan «a votar una cosa u otra», sino a hacerlo «a conciencia» y «con toda la información»: «La pelota está ahora en nuestro tejado para decidir si este pacto es suficiente o no», ha añadido.

La Coordinadora, sin embargo, sí que insta a los docentes a continuar movilizados, sea cual sea el resultado: «Teniendo en cuenta la dejadez y la falta de apoyo que ha habido en el sistema educativo, el preacuerdo es insuficiente», ha señalado Pagès, a partir de donde ha asegurado que «salga lo que salga en la votación, habrá que seguir movilizados». También ha asegurado que les sabe «mal» que se haya focalizado el preacuerdo en el aumento de sueldo: «Que hoy estemos aquí demuestra que no es por eso por lo que nos hemos movilizado». Según Pagès, el objetivo del encuentro es «transmitir movilización, fuerza y responsabilidad», evitando, sin embargo, «que el debate derive en división».

«Falta de concreción»

Después del debate, los grupos han puesto en común las conclusiones. Los participantes han coincidido en la «falta de concreción» del preacuerdo, que han lamentado que «se queda corto» y «no garantiza» que los centros estén en mejores condiciones el próximo curso: «¿A partir del 1 de septiembre cómo notaremos este preacuerdo?», han planteado. En este sentido, Pagès ha señalado que «no puede ser que hayamos llegado hasta aquí y de aquí a cuatro años volvamos a estar en el mismo punto».

Uno de los puntos que ha generado más malestar ha sido la inclusión. En el grupo de trabajo se ha considerado «totalmente insuficiente» la previsión de 6.413 dotaciones en toda Catalunya en cuatro años. Los participantes han advertido que esta cifra «no resuelve el problema de fondo» y han reclamado «datos más claros» sobre cómo se distribuirán los recursos en los centros.

Una profesional de atención educativa, Montse Cebrià, ha remarcado que hace falta «más personal de integración social y más educadoras sociales» para atender la diversidad en las aulas. En este sentido, ha subrayado que «hay muchas familias que necesitan ayudas, muchos niños por los que debemos velar y no tenemos recursos, no llegamos a todo». Cebrià es crítica con el preacuerdo en este ámbito. «Nos quieren engañar con un sueldo pero, para mí, que no me toquen el sueldo y pongan más recursos; quiero dejar de llegar a casa frustrada porque no he podido ayudar a los alumnos y a las familias», ha concluido.

Las ratios han sido otro de los puntos centrales. Los participantes han subrayado que «es imposible dar clase con 30 alumnos en Bachillerato y 35 en Formación Profesional» y han señalado que «los alumnos NESE solo contarán por dos los que lleguen nuevos y en I3 y en 1.º de ESO, pero ¿qué pasa con los que hay ahora y los que no están diagnosticados?».

Los grupos de trabajo también han puesto el foco en los colectivos que forman parte de la comunidad educativa pero que no pueden votar el preacuerdo. Técnicos de integración social, educadores de educación especial, personal de 0-3, veladoras, TEI, monitores de ocio, logopedas y trabajadores sociales han aparecido en el debate como perfiles que reclaman «reconocimiento y recursos». Entre las demandas planteadas hay «un TIS en cada centro público, reconocimiento de la etapa 0-3 y veladoras vinculadas al Departament d’Educació y no a empresas externas».

La defensa de la escuela pública también ha tenido un espacio propio. Los participantes han reclamado una inversión del 6% en educación, un plan de choque contra los barracones, mejoras en la climatización de los centros educativos y respuesta a la «precariedad» de algunos edificios. En este bloque se ha denunciado que hay centros con goteras, espacios insuficientes o equipamientos deteriorados.

«No cobraremos más, recuperaremos lo que hemos perdido»

En el ámbito salarial, los docentes han cuestionado que el debate público se haya centrado en el incremento salarial: «La prensa corrupta no ha dicho que los 600 euros son brutos y que los recibiremos en cuatro años». Durante la asamblea han querido dejar claro que «lo que reclamábamos no era una mejora salarial, sino recuperar el poder adquisitivo perdido», y han recordado que «211 euros provienen del Estado, 214 euros estaban garantizados y lo que nos dan ahora son 173 euros, que equivale a un día de huelga, pero ¿qué valemos nosotros, 173 euros?». Con todo, han señalado que «no cobraremos más, recuperaremos lo que hemos perdido», han defendido, a partir de donde también han pedido «vincular los salarios al IPC para tener una garantía real de no empobrecimiento».

La docente Carla Salillas ha señalado que «yo he venido aquí hoy para dejar muy claro que yo no solo me muevo por el dinero, me encuentro este año concretamente en un aula muy diversa y vengo sobre todo a luchar por la inclusiva y por la bajada de ratios, para poder tener más manos, que tenemos muy pocas», y ha añadido que en el preacuerdo echa de menos un compromiso en relación con las ratios. De hecho, entre los docentes que han participado en la asamblea esta idea se ha repetido y han subrayado que cobrar más no les sirve «de nada» si continúan faltos de personal para atender las necesidades del alumnado y las ratios siguen siendo elevadas.

La democratización de los centros y la reducción de la burocracia han sido otro de los ejes del análisis del preacuerdo. Los docentes han lamentado que «la democracia no se menciona en el preacuerdo» y han lamentado que «antes los claustros tenían más capacidad de deliberación y decisión, mientras que ahora a menudo se han convertido en espacios de transmisión de información». Por eso, han reclamado «como mínimo» la derogación del decreto de plantillas.

El debate también ha abordado cuestiones como la inmersión lingüística, el currículum, el bachillerato, el trabajo de investigación y las cátedras. «No hemos oído hablar de las cátedras en ningún momento de las reivindicaciones y ¿por qué han aparecido ahora?».

Tres sindicatos mantienen las huelgas

Los sindicatos USTEC y Professors de Secundària desconvocaron las huelgas territoriales previstas entre hoy y el jueves mientras dura la votación, pero mantienen la convocatoria del viernes si gana el «no». En cambio, CGT, La Intersindical y COS mantienen los paros previstos durante toda la semana. Con todo, los docentes creen que «el momento es ahora» porque han conseguido una movilización en toda Catalunya que «hacía décadas» que no se vivía e instan a cerrar un acuerdo con la Generalitat con «mirada larga» y no a corto plazo.

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