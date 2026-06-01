Más de millar de agentes de Policía y Guardia Civil velarán por la seguridad del Papa en Catalunya

Macrodispositivo de seguridad por la visita del papa León XIV a Barcelona. Unos 600 efectivos de la Policía Nacional y 350 de la Guardia Civil, junto con las unidades específicas que se encargan de la protección de Casa Real y Presidencia del Gobierno acudirán a apuntalar la seguridad del operativo preparado en Catalunya para recibir al pontífice. Así lo ha explicado el Delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, quien ha remarcado también las actuaciones para la protección del espacio aéreo por parte del Ejército.

"Más de un millar de Guardias Civiles y Policías Nacionales estarán implicados en el dispositivo" ha señalado Prieto y ha añadido que "un elemento principal" será la protección de la cápsula papal, se desplace en el Papamóvil o en otro vehículo. Además ha recordado que agentes de la Policía son los que controlarán al pontífice, a la delegación vaticana y a otros "miembros relevantes de la Iglesia que se desplazan a Catalunya para asistir a los diferentes actos convocados".

La Policía Nacional también se encarga de la seguridad interior de cada uno de los escenarios en los que se desarrollen eventos, como la Sagrada Familia, la Catedral, el Estadio Olímpico o la iglesia de Sant Agustí, entre otros. Por su parte, toda la seguridad en el aeropuerto, cuando desciende y asciende al avión, correrá a cargo de la Guardia Civil.

"Agentes uniformados y de paisano de Policía Nacional y la Guardia Civil garantizarán la máxima protección del papa", tanto en sus desplazamientos como dentro de estos espacios, ha señalado Prieto, quien ha recordado que habrá unidades especializadas de estos cuerpos policiales, como Información, Tedax, canina y otras, para ejercer esta seguridad.

Estos 1.000 agentes se suman a los 6.000 de los Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana previstos en el plan director de seguridad que lidera la policía catalana para la visita papal. Prieto ha recordado que se trata de un dispositivo "extenso y muy especializado" y ha recordado que esta protección hará que existan ciertas restricciones de paso en algunos puntos de la ciudad o que monumentos religiosos estén cerrados al público durante algunas horas.

Repercusión mundial

Pese a esto, Carlos Prieto ha recordado a la ciudadanía que si acude con tiempo a posicionarse en algunos puntos del recorrido "podrán ver al Papa a una distancia no muy lejana y esa es una experiencia que no sucede todos los días". "Estamos hablando no solamente de un jefe de Estado, sino del jefe de una iglesia con miles de millones de seguidores, miles de millones de fieles y su visita tiene una repercusión mundial para Barcelona, para Catalunya y para España" ha incidido el delegado del Gobierno en Catalunya.

También ha remarcado que "nuestro objetivo es hacer que la seguridad no se note" y por eso se ha diseñado este plan específico con todos los cuerpos policiales que operan en Catalunya implicados. En la sede central de Mossos en Egara se establecerá un centro de coordinación en Egara, en el que junto a las fuerzas policiales estarán equipos de emergencia así como Casa Real y Policía del Vaticano, que funcionará de forma ininterrumpida desde la noche del 8 de junio hasta que el papa abandone Barcelona.

Un "mensaje necesario"

Carlos Prieto también ha señalado que el Papa "da un mensaje hoy en día muy necesario, un mensaje de paz, de unidad, de solidaridad para acabar con las guerras en el mundo y para buscar el entendimiento y para que el algoritmo o los tecnoligarcas no sean los que rijan nuestra vida".

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Este lunes Protecció Civil ha homologado el plan de autoprotección de las actividades relacionadas con la visita del papa León XIV a Catalunya. De esta forma se establece un dispositivo de seguridad para los actos que se realicen en el Estadio Olímpico Lluís Companys y la bendición e inauguración de la Torre de Jesús de basílica de la Sagrada Familia.