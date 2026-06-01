Mayo se convierte en el mes con más muertos en las carreteras catalanas pero las víctimas mortales se reducen un 16%

En lo que llevamos de año 52 personas han muerto en 49 accidentes mortales en la red viaria interurbana de Catalunya, aunque el pasado mes de mayo ha sido el más mortífero de 2026 con 19 víctimas. Así lo ha explicado el Servei Català de Trànsit que han recordado que, en el mismo período del año pasado, perdieron la vida 62 personas en 58 siniestros mortales; por tanto, se han registrado 10 víctimas mortales menos respecto a 2025, una reducción del 16,1%.

En cuanto a los heridos graves , este año se han registrado 283, una cifra inferior a los 306 del mismo período del año pasado , con una reducción del 7,5%. De las 52 personas fallecidas en 2026, 42 eran hombres y 10 mujeres. En cuanto a los heridos graves, 225 son varones y 58 mujeres.

De las 52 víctimas mortales en estos cinco meses , 21 eran motoristas, el mismo número que el año pasado, y, conviene destacar también, que este año son el colectivo del conjunto de usuarios que registra más fallecidos. Además, hubo 8 víctimas mortales entre peatones y 3 entre ciclistas. En conjunto, los colectivos vulnerables aglutinan a 32 de las 52 personas fallecidas en accidente de tráfico este año, lo que supone casi dos tercios del total de personas fallecidas en accidente de tráfico en las carreteras catalanas.

Con el objetivo de reducir esta siniestralidad, Trànsit "hace un llamamiento a los motoristas, peatones y ciclistas a incrementar la percepción del riesgo y la conciencia de su fragilidad, y al resto de usuarios de la vía a mantener conductas de respeto y prudencia".

En cuanto a la red viaria, la siniestralidad mortal sigue caracterizándose por la dispersión, aunque las vías que han registrado más víctimas son la AP-7 , con 5 fallecidos, la A-2 , con 4 , y la N-340 y la C-25 , que concentran 3 víctimas mortales . Los tipos de accidentes más frecuentes fueron las salidas de vía, con 18 casos, y los choques frontales, con 16.

Más muertos en fin de semana

Según el tipo de día, se registran más víctimas mortales durante la movilidad de ocio, dado que 28 de las 52 víctimas mortales hasta el 31 de mayo se produjeron fin de semana, de viernes por la tarde hasta domingo, vísperas de festivo o días de operación especial, y las 24 restantes en días laborables.

En relación con la edad de las víctimas mortales, aunque la franja que aglutina más muertes es la de 45 a 54 años con 10 finados, cabe remarcar las 15 víctimas mortales entre los jóvenes menores de 34 años (9 en la franja de 25 a 34, 5 de 15 a 24 años).

Más fallecidos en Barcelona

Por demarcaciones, Barcelona concentra a 25 de las 52 víctimas mortales. El Baix Llobregat es la comarca que más fallecidos ha registrado con cuatro víctimas mortales. Asimismo, 14 de los 21 motoristas fallecidos en Catalunya han estado en las comarcas barcelonesas. En la demarcación de Tarragona se han contabilizado 14 víctimas mortales, tres menos que en el mismo período que el año pasado . El Tarragonès concentra 5 de los 14 fallecidos.

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Girona registró 7 víctimas mortales hasta el 31 de mayo, las mismas que el año anterior. Por comarcas, se caracteriza por la dispersión con dos muertos en la Selva, el Gironès y la Garrotxa. En cuanto a Lleida, 6 personas han perdido la vida en la red viaria , dos menos que en 2025, cuando hubo 8. La Noguera es la comarca de Lleida con más muertes, un total de 3.