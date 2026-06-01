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Incendio forestal

Los Bombers trabajan en un incendio forestal entre Girona y Sant Gregori

l fuego se ha declarado cerca del barrio de Taialà y en las tareas de extinción participan diez dotaciones, entre ellas un helicóptero bombardero

Vídeo | Incendio forestal entre Girona y Sant Gregori

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Redacció

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Los Bombers trabajan en un incendio forestal que se ha originado entre Girona y Sant Gregori. El cuerpo recibió el aviso de las llamas cuando pasaban tres minutos de las cuatro de la tarde.

Según apuntan los Bombers, el fuego se encuentra junto al barrio de Taialà y hay diez dotaciones trabajando en la zona. Una de ellas es un helicóptero bombardero, que permite atacar las llamas por vía aérea.

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De todos modos, según apuntan fuentes del cuerpo, las llamas son de baja intensidad.

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