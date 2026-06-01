Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora del acuerdo con Educació y la decisión de USTEC de desconvocar la huelga

"Se da por entendido que si se llega a un acuerdo en el ámbito de la mesa sectorial, la convocatoria de huelgas deja de tener sentido"

Preguntada por la situación de las huelgas de cara a la próxima semana tras este preacuerdo, la consellera ha dicho que esto no formó parte de la negociación porque "se da por entendido que si se llega a un acuerdo en el ámbito de la mesa sectorial, la convocatoria de huelgas deja de tener sentido", aunque ha añadido que se deben respetar los ritmos de las diferentes organizaciones.

"A partir de aquí confiamos que esta consulta sea ratificada, porque es un muy buen acuerdo, y que se puedan desconvocar las huelgas", ha remarcado.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que los docentes que participen en esta consulta saben "qué se está decidiendo, qué está en juego y qué es lo que se podría perder".

PLAN PILOTO MOSSOS

Acerca del plan piloto para introducir Mossos d'Esquadra de paisano en algunas escuelas catalanas ha insistido en que es un plan que surgió de la escucha de direcciones y servicios territoriales y que las tareas de estos agentes dependen del centro al cual se les destina.

Así, ha explicado que hay centros donde estas personas ya estaban trabajando "desde otra mirada" y, sostiene, conocen mucho la realidad de los centros y, en otros casos, son personas que observan lo que pasa en las escuelas, reuniéndose con el equipo directivo para ver qué tipo de alumnado hay y cómo hacerse cargo de la situación.