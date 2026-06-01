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Educación en Catalunya
Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora del acuerdo con Educació y la decisión de USTEC de desconvocar la huelga
Los profesores catalanes rechazan la subida de sueldo de 400 euros mensuales y se encierran en la conselleria
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
Los sindicatos educativos Ustec y Aspepc (profesores de secundaria) han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre el próximo lunes y el jueves, mientras se lleva a cabo una consulta sobre el acuerdo al que han llegado con la Generalitat sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Consulta de los sindicatos
Los sindicatos preguntarán a los docentes si aceptan el preacuerdo cerrado con el Departamento de Educación el pasado viernes o si se comprometen a “hacer las huelgas necesarias hasta terminar el curso” en la consulta impulsada por USTEC, CGT, Intersindical y COS. La votación se dirigirá a todo el colectivo educativo y estará abierta entre el lunes y el jueves. USTEC defiende el 'sí' al pacto, pero apuesta por hacer huelga indefinida a partir del 8 de junio si los trabajadores no avalan el principio de acuerdo, según informó el propio sindicato. Las organizaciones mayoritarias de la enseñanza pública han optado por suspender las huelgas territoriales previstas entre el lunes y el jueves mientras se lleva a cabo la consulta.
La consulta, por correo corporativo
La consulta, en la que también participan CGT e Intersindical, se llevará a cabo mediante un mensaje enviado al correo corporativo de los docentes, y solo se permitirá responder una vez.
Por su parte, Aspepc, que representa a los profesores de secundaria, ha iniciado este domingo su propia consulta, que también finalizará el próximo jueves.
Tanto Ustec como Aspepc, sindicatos mayoritarios en el sector, han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre el lunes y el jueves, mientras se decide el rumbo a seguir, aunque mantienen por ahora las previstas para el próximo viernes.
CGT e Intersindical, en cambio, mantienen las movilizaciones que estaban previstas.
USTEC defenderá una huelga indefinida si los docentes rechazan el acuerdo con el Govern
Ustec, el sindicato mayoritario en el sector educativo de Catalunya, defenderá la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 8 de junio si los docentes rechazan el acuerdo alcanzado con el Govern, que prevé un incremento salarial de 600 euros mensuales hasta 2029, incluida la subida autonómica y la estatal.
Entre mañana lunes y el jueves, el sindicato evaluará el apoyo de los docentes mediante una consulta en la que se les preguntará si aceptan el acuerdo alcanzado y se les permitirá elegir entre dos posibles respuestas: "sí" o bien "no, y me comprometo a hacer las huelgas necesarias hasta finalizar el curso", según han indicado fuentes sindicales.
En caso de que se imponga el "no", Ustec defenderá impulsar una huelga indefinida "si se quiere mejorar el preacuerdo", ha subrayado la organización.
"Se da por entendido que si se llega a un acuerdo en el ámbito de la mesa sectorial, la convocatoria de huelgas deja de tener sentido"
Preguntada por la situación de las huelgas de cara a la próxima semana tras este preacuerdo, la consellera ha dicho que esto no formó parte de la negociación porque "se da por entendido que si se llega a un acuerdo en el ámbito de la mesa sectorial, la convocatoria de huelgas deja de tener sentido", aunque ha añadido que se deben respetar los ritmos de las diferentes organizaciones.
"A partir de aquí confiamos que esta consulta sea ratificada, porque es un muy buen acuerdo, y que se puedan desconvocar las huelgas", ha remarcado.
En este sentido, se ha mostrado convencida de que los docentes que participen en esta consulta saben "qué se está decidiendo, qué está en juego y qué es lo que se podría perder".
PLAN PILOTO MOSSOS
Acerca del plan piloto para introducir Mossos d'Esquadra de paisano en algunas escuelas catalanas ha insistido en que es un plan que surgió de la escucha de direcciones y servicios territoriales y que las tareas de estos agentes dependen del centro al cual se les destina.
Así, ha explicado que hay centros donde estas personas ya estaban trabajando "desde otra mirada" y, sostiene, conocen mucho la realidad de los centros y, en otros casos, son personas que observan lo que pasa en las escuelas, reuniéndose con el equipo directivo para ver qué tipo de alumnado hay y cómo hacerse cargo de la situación.
El preacuerdo se debe "empezar a notar ya a partir del curso que viene
Sobre el preacuerdo, Niubó ha explicado que se debe "empezar a notar ya a partir del curso que viene", porque se ha aprobado la incorporación de 1.700 nuevos profesionales y, añade, espera que se aprueben los Presupuestos para fortalecer el sistema, aunque ha matizado que los resultados en educación se consiguen de manera lenta.
La consellera ha señalado que en los últimos 25 años no se había hecho ningún incremento en el complemento específico de los docentes y este era un "reconocimiento merecido", después de unos años que, dice, han estado marcados por dificultades en el ámbito educativo.
Sobre el despliegue de este acuerdo ha asegurado que "evidentemente se hará realidad" con partidas plurianuales, algo que, apunta, se ha trabajado junto a la conselleria de Economía y teniendo en cuenta el nuevo contexto presupuestario.
Niubó defiende el acuerdo con los sindicatos docentes para que los profesionales "sean reconocidos"
La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Ester Niubó, ha defendido el acuerdo alcanzado por su departamento con los sindicatos Ustec·Stes y Aspepc·Sps y ha afirmado que el incremento de sueldo de los profesores probablemente no era la primera petición de muchos de ellos, pero sostiene que para orientarse a la excelencia son necesarios profesionales que "sean reconocidos".
Así se ha expresado en una entrevista concedida al diario 'Ara' recogida por Europa Press este domingo, en la que ha reivindicado que otros elementos como el refuerzo de la escuela inclusiva, la reducción de ratios y la reducción de la burocracia son aspectos que también estaban contemplados en el acuerdo de marzo con UGT y CC.OO. de Catalunya.
El sindicato mayoritario Ustec suspende la huelga hasta el jueves mientras los maestros votan el acuerdo con Educació
El sindicato mayoritario en el sector educativo catalán, Ustec-STEs, ha decidido desconvocar las huelgas territoriales previstas para la semana que viene para asegurar la paz social y proporcionar un periodo de reflexión a los docentes, mientras las asambleas de los centros educativos analizan y votan el preacuerdo alcanzado el viernes por la noche con la Conselleria d'Educació. La consulta a los profesores se abrirá el lunes a las 12.00 horas y finalizará el jueves a la misma hora. A la espera del resultado de esas votaciones, Ustec ha optado por no suspender de momento la huelga general que se había programado para el viernes, 5 de junio, en una jornada en la que también está prevista una manifestación por las calles de Barcelona. El sindicato de profesores de secundaria Aspepc también ha dejado en suspenso las movilizaciones durante los cuatro días de consulta | Lee la crónica completa.
Estos son los detalles del acuerdo que convierte a los maestros catalanes en los "mejor pagados de España"
El pacto, según ha subrayado este sábado la consellera Esther Niubó, que convertirá a los docentes catalanes de primaria y de secundaria "en los mejor retribuidos de España", ya que, además de la subida salarial de 450 euros de media, se les pagarán también las antigüedades que perdieron hace unos años con los recortes. Estas son algunas de las condiciones acordadas entre las partes. | Las claves del acuerdo que se votará de lunes a jueves.
Cómo sería la subida salarial, al detalle
El pacto alcanzado ayer viernes, que la Ustec ha calificado de "preacuerdo", contempla un incremento retributivo de unos 600 euros mensuales hasta 2029 para los docentes, incluida la subida autonómica y la estatal.
Según ese sindicato, el plan acordado supone un incremento anual de 384,77 euros en docentes de primaria y 389,50 euros en secundaria en la parte autonómica del salario (que incluye el nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales).
Esto, sumado a los incrementos previstos de la parte estatal, ascenderá a 599,50 euros en primaria y 633,58 euros en secundaria, en el plazo de cuatro años.
Horario de la consulta y formato
USTEC·STEs (IAC) ha anunciado que, conjuntamente con CGT, Intersindical y la COS, mantendrán abierta la consulta a todo el personal docente desde el lunes a las 12 hasta el jueves a las 12. En otro comunicado, la CGT ha concretado que la pregunta consensuada para la consulta es: '¿Estás de acuerdo en que los sindicatos firmemos este preacuerdo?', con dos respuestas: 'Sí' o 'No, me comprometo a seguir con las movilizaciones'.
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