Entidades científicas y ambientales denuncian retrasos en las políticas ambientales del Govern

La presión del sector científico y ambiental sobre el Govern crece. Después de las críticas de semanas atrás por el recorte (ya enmendado) que sufrían las políticas de defensa del medio natural en los presupuestos, ahora llega la queja de decenas de entidades científicas y sociales, en forma de carta dirigida al president, Salvador Illa. En el escrito, piden al Govern acelerar la transición ecológica y aprobar una hoja de ruta clara para alcanzar la descarbonización total antes de 2050. Además, reclaman basar las decisiones que se toman en el conocimiento científico y exigen "más ambición" en la protección de la naturaleza.

El texto, firmado por miles de personas, tiene el apoyo de invetigadores como Javier Martín Vide, Enric Sala y Mar Reguant, pero también de otras personalidades o cargos como Marc Castellnou, el responsable del grupo de los bomberos especializado en actuaciones forestales. El texto advierte de que los efectos de la crisis climática se hacen visibles en el territorio, con sequías, incendios, olas de calor, contaminación, temporales y otros fenómenos extremos que amenazan a los ecosistemas, los recursos naturales y la vida cotidiana de la población.

Los firmantes, que ya enviaron una carta al futuro president (aún no se sabía quién sería) antes de que empezara la actual legislatura bajo el lema 'la legislatura del no retorno, piden medidas urgentes para reducir las emisiones hasta llegar a la descarbonización total antes de 2050, así como planes concretos para 2030 y 2040. También ponen sobre la mesa la necesidad un Pacto Nacional por la Emergencia Climática que implique a instituciones, partidos, empresas y sociedad civil.

Humedales en el delta del Llobregat. / Ayuntamiento de Viladecans

Según el manifiesto, proteger la naturaleza y adaptarse al cambio climático ya no puede aplazarse, porque actuar tarde aumentará los daños ambientales, económicos y sociales para las próximas generaciones. Sin la valentía que reclaman, consideran que los impactos futuros se agravarán y que se trasladará a las próximas generaciones costes humanos, económicos y ambientales cada vez mayores. El mensaje coincide con el acto 'El futur és ara', convocado para el próximo miércoles, un evento en el que representantes de varias plataformas insistirán en esta idea para solicitar al Ejecutivo catalán que actúe con urgencia.

Quejas de los trabajadores

Además, en las últimas horas, una parte del personal de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural ha denunciado públicamente la situación laboral del personal estructural de los parques naturales y ha alertado de "las dificultades" que afrontan en la gestión diaria de estos espacios.

Según los convocantes, la actual política ambiental de la Dirección General es "insuficiente" y no responde a las necesidades reales de conservación del territorio. Sostienen que esta falta de recursos, planificación y atención a los problemas existentes pone en riesgo la gestión efectiva de los espacios naturales de Catalunya y limita la capacidad para afrontar los retos ambientales previstos. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, semanas atrás, ya anunció en incremento de plazas para dar respuesta a esta demanda.

Aun así, asociaciones como la XCN (Xarxa per a la Conservació de la Natura) llevan meses avisando de que la naturaleza no puede esperar y lamentan el atasco de la puesta en marcha de la esperada Agència de la Natura (Anacat), además de cuestionar el "abandono de las políticas ambientales".