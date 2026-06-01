Los docentes debaten el preacuerdo de Educació en una asamblea insólita en el atrio de la basílica de Montserrat

Unos 200 docentes de la Catalunya central han ocupado este lunes al mediodía el atrio de la Basílica de Santa Maria de Montserrat para celebrar una asamblea y debatir el preacuerdo con Educació. Es una imagen insólita, ya que nunca una manifestación había entrado hasta este espacio. Cuando los docentes han accedido al atrio —retirando las cintas que lo impedían—, la Escolania estaba cantando el Virolai y los participantes han esperado a que terminara para iniciar la asamblea.

Los docentes han llegado al monasterio después de subir a pie desde la estación del cremallera en Monistrol de Montserrat, un recorrido de unos 10 kilómetros. Los concentrados están a favor del «no» al preacuerdo y han lanzado gritos de «Niubó, dimisión» y «¿Qué le decimos al Papa? Huelga, huelga, huelga». La plaza Santa Maria de Montserrat es escenario habitual de reivindicaciones, pero nunca antes ningún colectivo había atravesado la entrada. Esto ha provocado la sorpresa de los visitantes en Montserrat, muchos de ellos extranjeros, que no conocían el conflicto.

Los trabajadores de Montserrat han pedido a los docentes que no utilizaran los altavoces porque en los pisos superiores del atrio está la enfermería del monasterio con los monjes enfermos. Aun así, los docentes han hecho caso omiso de estas indicaciones y han celebrado la asamblea, una vez finalizada la misa.

La reunión ha rechazado por unanimidad el preacuerdo. En declaraciones a la ACN, el delegado de la CGT, Pablo Ruiz, ha explicado que, entre el profesorado, predomina la percepción de que las medidas pactadas no tendrán «un impacto significativo en las aulas» ni servirán para revertir los problemas estructurales que arrastra el sistema educativo.

Según dice, entre las principales preocupaciones de los docentes están la falta de recursos en los centros, el exceso de carga burocrática y las dificultades crecientes para atender adecuadamente la diversidad del alumnado.

Un aviso de cara a la visita del Papa

La elección de Montserrat como escenario de la protesta no es casual. Aunque los sindicatos insisten en que su prioridad sigue siendo la negociación y la consecución de un acuerdo satisfactorio, advierten de que las movilizaciones podrían intensificarse si en los próximos días no se producen avances sustanciales.

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En este contexto, los representantes sindicales apuntan que la visita del Papa a Barcelona y Montserrat podría convertirse en un nuevo foco de protesta. «Nosotros queremos negociar y cerrar un acuerdo favorable», ha afirmado Ruiz. Con todo, considera que «es el Govern quien fuerza a los docentes a llevar a cabo este tipo de acciones para hacer visible un conflicto social de primer orden».